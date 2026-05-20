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Futebol

Santa Cruz: Pedro Favela celebra 'virada de chave' com Cristian de Souza

Volante valoriza rápido resultado do treinador, que venceu os dois primeiros jogos no novo clube

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Pedro Favela, volante do Santa Cruz, projeta duelo movimentado contra o Maringá, na Série CPedro Favela, volante do Santa Cruz, projeta duelo movimentado contra o Maringá, na Série C - Foto: Sávyo Miguel/FPF

O Santa Cruz vem de duas vitórias consecutivas na Série C: primeiro, derrotou a Inter de Limeira por 2x1 fora de casa e, no último final de semana, venceu o Volta Redonda por 2x0, na Arena de Pernambuco. Autor do primeiro gol na partida passada, o volante Pedro Favela celebrou o momento e colocou muito na conta do treinador Cristian de Souza, que ainda está invicto no cargo. 

Sem esquecer dos méritos de Claudinei Oliveira, que, segundo o atleta, construiu a base importante da atual equipe, Favela acredita que a mudança foi positiva. 

"Com a mudança, tivemos uma virada de chave, são outros métodos, outro jeito de jogar, acho que o professor Cristian, com pouco tempo, já conseguiu implementar o que ele quer para os jogos e a gente pôde fazer bons resultados. Acredito que a gente iniciou com o pé direito, mas foi só o início e temos que manter", disse o volante Pedro Favela, do Santa Cruz.

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Mesmo com a saída recente de Wagner Balotelli, o setor de volantes segue sendo um ponto forte do elenco e Pedro Favela ressalta a concorrência no setor. 

"A gente vive num ambiente que a gente precisa se adaptar rápido, mas às vezes as coisas não acontecem. Eu acho que quem botar a camisa e jogar vai só aumentar o nível, falo isso da competição interna, se você der mole um dia aqui, se treinar abaixo, outro já passa por cima. Então, acho que isso é bom para o clube, é bom para o Santa Cruz e quem ganha somos nós", avaliou o jogador.

O próximo compromisso do Santa Cruz será neste sábado (23), fora de casa, às 19h30, diante do Maringá. Separados por apenas dois pontos, o duelo será importante na corrida por uma vaga dentro do G8 da competição. Atualmente o Santa está na 10ª posição, enquanto o Maringá está na quinta colocação.   
 

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