A- A+

Futebol Santa Cruz: volante Pedro Favela revela as cartas para estreia contra o Treze Duelo da Série D acontece neste domingo (20), às 16h, no Amigão, em Campina Grande

O Santa Cruz estreia na Série D no próximo domingo (20), em Campina Grande, contra o Treze. A partida também marca o primeiro jogo oficial do técnico Marcelo Cabo em campo.

Com cerca de duas semanas de trabalho, o volante Pedro Favela revelou como vem sendo os treinos com o novo comandante, além da expectativa da postura da equipe nos próximos duelos.

"Muita intensidade e entrega. Nós temos que ser um time competitivo, ganhar todas as bolas, finalizar, ter bom comportamento pós-perda de bola, mas, acima de tudo, a maior cobrança aqui é correr. Não podemos medir isso, temos que buscar a vitória mais do que todos, esse tem que ser nosso DNA”, afirmou o jogador.

Mesmo estreando fora de casa, o jogador pregou a necessidade de buscar a vitória e iniciar a competição com três pontos. Há uma espera que a torcida tricolor se faça presente em bom número no estádio.

"Não temos que estar com essa pressão de estreia. Vai ser um jogo difícil lá, mas temos essa obrigação de voltar com os três pontos, por ser o Santa Cruz, mas acho que a nossa cabeça tem que ser a melhor possível”, comentou Favela, que também fará seu primeiro jogo oficial com a camisa tricolor.

Confiança

Mesmo sem vencer há mais de dois meses, além das derrotas nos dois amistosos na intertemporada: 2x0 para o ASA, em Arapiraca, e 1x0 para o ABC, no Arruda, o volante se mostrou confiante no desenvolvimento da equipe.

"Os amistosos serviram para mostrar tudo que a gente tinha para melhorar, entre erros e acertos. Estamos evoluindo no dia a dia, tivemos várias sessões de treinos, que deram uma 'liga' ao elenco”.

Além de Santa Cruz e Treze, o Grupo A3 da Série D conta com as presenças de Central, América/RN, Santa Cruz/RN, Sousa/PB, Horizonte/CE e Ferroviário/CE. Os quatro primeiros avançam ao mata-mata.





Veja também