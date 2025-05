A- A+

Tricolor Santa Cruz: Pedro Favela projeta disputa por liderança diante do América/RN Duelo acontece nesta sexta-feira (09), às 20h, no Arruda

O Santa Cruz, na próxima sexta-feira (09), terá um 'jogo de seis pontos', diante do América/RN, no Arruda. Titular em dois jogos até aqui na Série D, o volante Pedro Favela encara o duelo contra os potiguares como um clássico e destaca a luta pela liderança.

“A expectativa é das melhores. Quando a gente tem um clássico, nós já começamos a trabalhar nosso mental desde a reapresentação, na verdade, desde o apito final da partida contra o Santa Cruz/RN", iniciou.

“Sabemos que será uma partida que definirá a liderança do grupo, que vamos jogar dentro de casa, que a nossa torcida vai apoiar a gente. A conversa interna vem sendo muito boa, estamos nos cobrando muito para corrigir os erros, sair com os três pontos e a liderança", projetou o meia.



Líder do Grupo A3, o América/RN venceu o Central, fora de casa, por 2x1. Para assumir a ponta, o Mecão também contou com o empate de 0x0 do Santa Cruz, em Goianinha, contra o xará.



Dessa forma, Santa Cruz e América/RN estão empatados em vários aspectos. Ambos possuem sete pontos, o mesmo número de empates e vitórias, o saldo de gols também é igual, mas o Dragão tem seis gols marcados, um a mais que o Tricolor do Arruda.

Disputa



Em três partidas até aqui na Série D, Pedro Favela viveu momentos diferentes. Na primeira partida, diante do Treze, o volante foi titular, mas acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo, devido à iminência de ser expulso.

Na rodada seguinte, diante do Horizonte, no Arruda, ficou no banco e entrou no lugar de Israel, na lateral-direita. Contra o Santa Cruz/RN, na última rodada, voltou a ser titular, agora em um tripé de volantes. Sobre a disputa na cabeça de área, Favela elogiou as opções do elenco.

“A disputa por posição no elenco é muito válida e só quem ganha é o Santa Cruz. No nosso grupo, por ter dois ou três jogadores por posição, o treinador ganha em opções, temos um grande respeito pelo outro e é algo benéfico ao clube", afirmou.



Veja também