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FUTEBOL Santa Cruz: Pedro Favela aponta crescimento coletivo da equipe e projeta duelo contra o Confiança Volante destaca melhora dos tricolores na temporada e foca num bom desempenho para a sequência da Série C

Com a chegada do técnico Claudinei Oliveira, o Santa Cruz tem apresentado uma evolução do nível técnico. Ao menos é o que enxerga o volante Pedro Favela. Segundo o jogador, o novo comandante coral tem dado confiança aos atletas para a sequência da temporada.

"Crescemos não só coletivamente, mas individualmente também. Já se pode notar que somos um time muito mais organizado, temos um padrão jogo e temos evoluído desde o primeiro jogo da Copa do Brasil até agora. Temos volume de jogo, um pressão pós perda, e o professor tem dado confiança, tanto para os que permaneceram, como os que chegaram e isso foi muito importante para o seguimento do trabalho."

O atleta, que assumiu a titularidade como primeiro volante construtor da equipe, projeta que o Santa precisa repetir seu padrão de jogo, mesmo jogando fora de casa. A próxima partida do Tricolor será contra o Confiança, no próximo sábado (18), na Arena Batistão, em jogo válido pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

"Creio que devemos fazer o nosso papel, não temos controle sobre o momento que eles vivem. Temos que impor nosso jogo, mesmo fora de casa, pois somos o Santa Cruz e o nosso objetivo é a vitória", destacou.

O Santa Cruz é o nono colocado da Série C, com quatro pontos. O Tricolor vem de empate por 1 a 1 diante do Floresta, no ultimo sábado (11), no Domingão.

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