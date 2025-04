Santa Cruz: Harlei explica situação de Pedro Henrique, que segue fora por problemas físicos

A- A+

Contratado pelo Santa Cruz em novembro de 2024, o centroavante Pedro Henrique ainda não fez sua estreia na temporada de 2025. Ainda durante os treinos de pré-temporada, no fim do ano passado, o jogador sofreu uma lesão no menisco do joelho e precisou passar por um procedimento cirúrgico.

A contusão ocorreu durante uma atividade no CT do clube, forçando o atleta a desfalcar a equipe nos primeiros compromissos do ano. No entanto, mesmo após o período de recuperação, Pedro Henrique segue sem entrar em campo pelo Tricolor.

Em entrevista coletiva, o executivo de futebol Harlei Menezes explicou a situação do atacante e lamentou a ausência de uma peça considerada importante para o elenco coral.

“Pedro Henrique teve uma lesão no joelho e foi submetido a uma artroscopia, por isso perdeu grande parte do campeonato estadual. Quando se recuperou dessa lesão no joelho, ele apresentou um cisto na região da coluna, que tem irradiado para o ciático. Ele não tem tido força e tem sentido dores”, iniciou Harlei.

“É uma situação raríssima e estamos tentando tratá-la de forma convencional, para que a cirurgia não seja necessária. Se for necessária, será muito pequena e rápida. Porém, por ser atleta de alto rendimento, demoraria entre três a quatro semanas para que ele volte a jogar”, frisou.

Outros tratamentos

O executivo reforçou que tanto o atleta quanto o clube vêm tentando todos os tipos de tratamentos convencionais — com medicações e sessões de fisioterapia — para evitar mais uma intervenção cirúrgica.

Com 27 anos, Pedro Henrique atuou pela Juazeirense na temporada de 2024. Pelo clube baiano, disputou 24 partidas, marcou sete gols e deu duas assistências.

Diante da incerteza sobre o retorno do jogador para o início da Série D, Harlei Menezes não descartou a possibilidade de reforçar o elenco com mais um centroavante.

“Pode acontecer. Não descartamos a possibilidade de trazer mais um jogador. É ruim a situação, foi um dos atletas que nós mais depositamos confiança na pré-temporada. Tivemos muita dificuldade para conseguir trazê-lo, e quando ele estava no seu melhor momento, veio a lesão no joelho que acontece com qualquer um, mas essa outra situação trouxe realmente esse desconforto. Não só para o atleta, mas também para nós”, finalizou.

Estreia na Série D



Com o adiamento da estreia no Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz vai iniciar sua trajetória na Série D entre os dias 19 e 20 de abril, fora de casa, contra o Treze.

Com mais uma semana de preparação, a expectativa é que o Tricolor realize pelo menos mais um amistoso ou jogo-treino para fazer os últimos ajustes técnicos e táticos.

Veja também