Santa Cruz: Pedro Henrique celebra ganho de minutagem após longo período lesionado

O Santa Cruz finalmente está podendo usufruir do talento do atacante Pedro Henrique. O atleta chamou atenção no início da pré-temporada, mas acabou se lesionando seriamente nos treinamentos e passou meses buscando se recuperar.

Devidamente em forma, o jogador voltou oficialmente neste mês de maio - atuou por sete minutos contra o Central - e teve a oportunidade de estrear como titular, diante da ausência de Thiago Galhardo, no último domingo (25), na vitória por 1x0, fora de casa, contra o Sousa.

O centroavante falou sobre o período que esteve afastado por lesão e revela o sentimento de finalmente poder ajudar o time tricolor.

“Foi um momento um pouco difícil, mas no futebol temos que estar sempre com a cabeça boa, para quando estivermos apto, ajudar. Agradeço o pessoal da fisioterapia a estar de volta, estou muito feliz por poder estar atuando e ajudando os companheiros. Estou bem fisicamente e à disposição do professor Marcelo Cabo", disse.

Momento

Líder do Grupo A3 da Série D e um dos cinco ainda invictos na competição, o momento coral é muito positivo. Motivados, o jogador revelou que o time já visa mais três pontos para manter a ótima forma.

“Estamos num momento muito bom, único, o grupo está unido, feliz, as vitórias estão vindo, isso é fruto de muito trabalho e estamos focados. Temos mais um objetivo no final de semana, que é conseguir mais três pontos. O que importa para nós é sempre a vitória".

O duelo deste final de semana será diante do Ferroviário, neste domingo (01), às 17h, no Recife. Em duelo de dois times que estão no G4, Pedro Henrique acredita que o jogo será difícil, mas que espera que a força do Arruda fará diferença para a Cobra Coral.

“A gente sabe que será um jogo difícil, mas estaremos em casa diante da nossa torcida e vamos nos preparar para conseguir o que é mais importante que são os três pontos", afirmou.

Os ingressos para o duelo entre Santa Cruz e Ferroviário já estão sendo comercializados pelo site do Futebol Card. As entradas estão sendo vendidas a partir de R$ 15.

Valores dos bilhetes (Inteira/Meia):

Superior: R$ 30 / R$ 15

Inferior: R$ 60 / R$ 30

Cadeira: R$ 120 / R$ 60

Lounge Mix: R$ 170

