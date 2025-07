A- A+

Futebol Santa Cruz: CEO confirma jogo de volta contra o Sergipe na Arena de Pernambuco Confronto está marcado no dia 10 de agosto e será realizado a partir das 17h

O Santa Cruz voltará a jogar na Arena de Pernambuco em breve. Nesta quarta-feira (30), em entrevista coletiva, o CEO de transição da SAF do Santa Cruz, Pedro Henriques, confirmou que o jogo de volta da 2ª fase da Série D será no palco da Copa do Mundo.

A princípio, a partida do dia 10 de agosto, que marcará o confronto de volta diante do Sergipe, estava marcado para o Arruda. Mas segundo o dirigente coral, a mudança já foi arquitetada com a administração da Arena e está nos ajustes finais.

Conforme afirmou o CEO, a estrutura da Arena de Pernambuco está mais condizente, no momento, com as necessidades do Santa.

"Entendemos que a estrutura é capaz de atender melhor a torcida do Santa Cruz, uma capacidade maior- 45 mil -, que acreditamos que é mais condizente com a realidade com o que a nossa torcida pode fazer", disse.

Demandas

Segundo Pedro Henriques, apesar de se tratar de um estádio com uma estrutura melhor, a Arena tem alguns pontos de melhorias, que já foram listadas e apresentadas à administração do estádio.



"Identificamos alguns pontos de melhoria dentro da Arena, já listamos esses pontos, que foi recebido pela administração da Arena de forma positiva essas sugestões", revelou o CEO.

Entre os pontos enumerados, o gramado da Arena é uma das principais pautas. Contudo, Henriques afirmou que um cronograma de recuperação já foi apresentado.

"No último jogo tivemos uma dificuldade com o gramado, claro que muito disso é em decorrência das chuvas, mas a Arena já passou um cronograma de ações para garantir que as coisas funcionem melhor", declarou.

Limitações

Outro argumento utilizado pela diretoria do clube para utilizar o equipamento da Arena está na quantidade de campos de treinamento. O CT Ninho das Cobras possui apenas dois campos. Com o retorno das divisões de base, por vezes, o time principal precisará treinar no próprio Arruda.

Dessa forma, poder contar também com o gramado da Arena na reta final da Série D pode ser um trunfo importante na briga pelo acesso à Série C.

“É importante dizer que jogar na Arena, além de proporcionar uma maior capacidade para o nosso torcedor, isso vai viabilizar uma melhoria de logística do Santa, porque temos uma limitação de campos de treinamento e nessa reta final, acreditamos ser necessário ter a melhor estrutura de preparação e de jogo", iniciou.

Para viabilizar a presença da torcida tricolor na Arena de Pernambuco, o CEO informou que o clube está trabalhando para criar uma 'via expressa' de acesso ao estádio, além da busca por viabilizar o aumento do horário de funcionamento do Metrô do Recife.

“A gente sabe que o torcedor tem um carinho especial pelo Arruda, mas o que a gente acredita que faz um estádio especial, mais do que qualquer coisa, é a presença da torcida".

Veja também