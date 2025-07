A- A+

Futebol Santa Cruz: Pedro Henriques se mostra otimista com a SAF, mas pede foco total no acesso à Série C CEO pede foco nos próximo seis jogos que podem selar o acesso tricolor

O torcedor do Santa Cruz está muito ansioso com a implementação da futura SAF, mas o momento é de ficar focado no acesso à Série C. Essa foi a ideia que passou Pedro Henriques, CEO de transição, nesta quarta-feira (30), em coletiva de imprensa.

Conforme afirmou o diretor coral, não será possível finalizar todo o processo da SAF antes do final da Série D de 2025, contudo, o ambiente é de otimismo no Arruda.

"Estou, assim como todos envolvidos no processo, otimista com o andamento. Mas, o que eu quero deixar claro é que esse processo é comum que seja demorado, é muito raro uma SAF ser feita de maneira estruturada, consolidada, com planejamento, em menos de um ano", iniciou.

"Não vamos ter SAF antes do final da competição da Série D. Vejo o torcedor preocupado e pressionando, mas posso dizer que as pessoas estão com as melhores das intenções para que tudo aconteça e o momento é da gente se focar pelo acesso. Subir de divisão é bom para o clube e bom para SAF", concluiu o CEO tricolor.

Ainda segundo Pedro Henriques, conseguir os acessos será algo muito importante para o futuro da Cobra Coral S/A, transformando o desenvolvimento do projeto da SAF em rentável.



"É muito melhor iniciar um projeto num clube da marca do Santa Cruz na Série C do que na atual. Então, por mais que seja natural essa preocupação, acredito que estamos numa reta decisiva e, possivelmente, a pelo menos seis jogos de definir nosso futuro", afirmou.



