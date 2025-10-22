Qua, 22 de Outubro

Negociações

Santa Cruz: Pedro Henriques esclarece impasse de sua renovação contratual

CEO do futebol tricolor acredita que acordo de renovação deva ser definido em breve

Pedro Henriques, CEO de transição da SAF do Santa Cruz Pedro Henriques, CEO de transição da SAF do Santa Cruz  - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz já tem tudo encaminhado para renovação contratutal com Pedro Henriques, atual CEO de futebol de clube. Contudo, mesmo com as bases todas acertadas, o contrato ainda não foi assinado. 

Segundo o próprio profissional, em postagem no 'X', tudo já está estabelecido entre ele, o Santa Cruz e os investidores da Cobra Coral Participações S.A. 

Porém, em um momento que o clube vira toda sua atenção aos processos finais da implementação da SAF, as tratativas ficaram em segundo plano. Conforme Pedro Henriques, o posicionamento público foi para evitar ruídos de comunicação e desentendimentos. 

 

 

Nos bastidores, o CEO segue tendo papel importante nas negociações do clube para a montagem do elenco de 2026. Aliás, é visto como um dos nomes importantes do sucesso recente do Santa Cruz e tem seu nome respaldado nos dois lados, inclusive, com elogios publicos. 

 

