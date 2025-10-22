A- A+

Negociações Santa Cruz: Pedro Henriques esclarece impasse de sua renovação contratual CEO do futebol tricolor acredita que acordo de renovação deva ser definido em breve

O Santa Cruz já tem tudo encaminhado para renovação contratutal com Pedro Henriques, atual CEO de futebol de clube. Contudo, mesmo com as bases todas acertadas, o contrato ainda não foi assinado.

Segundo o próprio profissional, em postagem no 'X', tudo já está estabelecido entre ele, o Santa Cruz e os investidores da Cobra Coral Participações S.A.

Porém, em um momento que o clube vira toda sua atenção aos processos finais da implementação da SAF, as tratativas ficaram em segundo plano. Conforme Pedro Henriques, o posicionamento público foi para evitar ruídos de comunicação e desentendimentos.

Enquanto gestor nunca tive o hábito de falar sobre negociações em andamento. A mesma lógica se aplica quando eu sou uma das partes envolvidas.



Apenas para evitar ruídos de comunicação, esclareço que as bases negociais entre as partes (Santa Cruz, Cobra Coral e eu) já estão… — Pedro Henriques (@phenriquesnetto) October 22, 2025

Nos bastidores, o CEO segue tendo papel importante nas negociações do clube para a montagem do elenco de 2026. Aliás, é visto como um dos nomes importantes do sucesso recente do Santa Cruz e tem seu nome respaldado nos dois lados, inclusive, com elogios publicos.

