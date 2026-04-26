A- A+

Campeonato Brasileiro Santa Cruz joga mal e perde dentro de casa para o Amazonas na Série C A Cobra Coral chegou à segunda derrota consecutiva na competição; Onça-Pintada segue líder isolada

Diante do seu torcedor, o Santa Cruz foi derrotado pelo Amazonas em partida válida pela 4ª rodada da Série C, neste domingo (26), na Arena de Pernambuco. Essa foi a segunda derrota consecutiva da Cobra Coral na competição.

Com o resultado, a Cobra Coral está na 13ª posição, com quatro pontos conquistados. Já a Onça-Pintada segue sendo a única equipe 100% de aproveitamento e ocupa o primeiro lugar com 12 pontos somados.

O gol da partida que deu a vitória ao Amazonas foi marcado por Nico, aos 14 minutos da etapa final.

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado, 2 de maio, para enfrentar o Guarani, fora de casa. O próximo jogo do Amazonas pela Série C será no domingo, 3 de maio, contra o Caxias-RS.

O técnico Claudinei Oliveira promoveu mudanças em relação à equipe que foi derrotada pelo Confiança, na última rodada. O goleiro Thiago Coelho foi titular pela primeira vez e deixou Gabriel Souza no banco.

No meio de campo, saíram Pedro Favela e Renato para as entradas de Silva e Fabinho entre os onze titulares.

O jogo

Embalado pela força da torcida presente na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz iniciou o duelo diante do Amazonas com um ritmo forte. A Cobra Coral pressionou os visitantes, ocupando completamente o campo ofensivo.

Já no primeiro minuto, os tricolores recuperaram uma bola no ataque e Wagner Balotelli saiu cara a cara com o goleiro Renan e foi desarmado no momento da finalização. Os donos da casa chegaram a pedir pênalti, mas a arbitragem deixou o jogo seguir.

Apesar do domínio, o Santa Cruz não foi efetivo para criar chances claras de gol. A primeira finalização coral só saiu aos 24 minutos a partir da bola parada.

O Tricolor do Arruda teve uma falta na quina da grande área. Ao invés de cruzar, Zé Mário surpreendeu e bateu em direção ao gol, levando perigo ao goleiro Renan que conseguiu executar a defesa.

E foi dos pés de Zé Mário que o Santa Cruz voltou a levar perigo à meta adversária. Dessa vez, a jogada ocorreu aos 36 minutos em nova cobrança de falta. A bola passou perto da trave esquerda do goleiro Renan e foi para fora.

Já o Amazonas fez uma partida segura defensivamente. A equipe resistiu à pressão inicial dos donos da casa e soube controlar as situações de perigo no decorrer da primeira etapa.

No setor ofensivo, a melhor chance da Onça-Pintada foi aos 27 minutos, quando Nico recebeu a bola recuperada após um erro na saída de bola do Santa Cruz e arriscou de fora da área. O arqueiro coral fez a defesa sem dificuldades.

Segundo tempo

O retorno do intervalo não mudou muito o panorama da partida. O jogo seguiu bastante equilibrado nos minutos iniciais, com um número excessivo de faltas e as duas equipes sofrendo para criar chances de gol.

O cenário mudou aos 14 minutos quando o Amazonas conseguiu tirar o zero do placar. Após triangulação pelo lado esquerdo, os visitantes acertaram o cruzamento para dentro da área. O lateral Zé Mário cortou errado e a bola ficou viva para Nico.

O centroavante dominou, girou e finalizou, da marca do pênalti, sem chances para o goleiro Thiago Coelho.

A Cobra Coral teve a chance de empatar a partida rapidamente, dois minutos após o gol sofrido. Em jogada individual, Ronald pegou a bola na ponta direita, passou por três marcadores cortando para o meio e acabou finalizando para fora.

Em desvantagem no placar, o Santa Cruz começou a empurrar cada vez mais o Amazonas para o campo defensivo. Aos 36 minutos, Vitinho quase empatou a partida num chute de fora da área. A bola desviou no meio do caminho e obrigou Renan a fazer uma grande defesa.



A pressão tricolor seguiu alta. Ronald fez boa jogada pelo lado direito, fez o cruzamento na medida para Fabinho. O volante desviou e a bola sobrou na pequena área para Quirino. O centroavante cabeceou por cima da meta adversária.

Nos minutos finais, o volante Wagner Balotelli recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O atleta desfaca o Santa Cruz no próximo comprimisso pela terceira divisão.

Ficha técnica:

Santa Cruz 0

Thiago Coelho; Israel (Thiago Ennes), William Alves, Eurico e Zé Mário (Alex Ruan); Wagner Balotelli, Silva (Vitinho), Fabinho e Régis (Everaldo); Ronald e Tiago Marques (Quirino). Técnico: Claudinei Oliveira.

Amazonas 1

Renan; Iury, Marcel Scalese (Marcondes), Rafael Vitor e Fabiano; Jorge Jiménez, Gabriel Domingos, Ítalo Silva (Alyson) e Vinicius Leite (Victor Jesus); Pato Nuñez (Rafael Tavares) e Nico Schiappacasse (Ronaldo). Técnico: Cristian Souza.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

Assistentes: Hector Andrew Lisboa e Mauro Ricardo Oliveira (ambos SC)

Gols: Nico (14’ do 2º tempo)

Cartões amarelos: Vitinho (SCZ); Wagner Balotelli (SCZ); Pato Nuñez (AMA); Ronaldo (AMA); Jorge Jiménez (AMA); Renan (AMA); Alyson (AMA); Iury (AMA)

Cartão vermelho: Wagner Balotelli (SCZ)

Público: 13.501 torcedores

Renda: R$ 411.279,27

Veja também