Futebol

Santa Cruz perde amistoso para o Defensa y Justicia no último teste antes da temporada de 2026

Nesta quinta-feira (08), no Arruda, Tricolor não conseguiu superar a equipe argentina

Santa Cruz e Defensa y Justicia se enfrentaram no Arruda Santa Cruz e Defensa y Justicia se enfrentaram no Arruda  - Foto: Divulgação/Defensa y Justicia

O Santa Cruz foi derrotado no último teste antes do início da temporada de 2026. Nesta quinta-feira (08), no Estádio do Arruda, o Tricolor perdeu o amistoso diante dos argentinos do Defensa y Justicia pelo placar de 1x0. 

Sem muitas novidades, o Santa Cruz subiu ao campo com a seguinte formação inicial: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Ianson e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino.

Matheus Régis é oficializado como reforço do Santa Cruz

Apresentado no Santa Cruz, Pedro Costa revela motivação de vestir a camisa coral: "quero contribuir"

Santa Cruz x Defensa y Justicia: saiba onde assistir ao primeiro amistoso do clube em 2026

O confronto entre argentinos e pernambucanos começou com uma leve superioridade dos visitantes. Em duas descidas pelo lado esquerdo, ambas foram assinaladas impedimento, o Defensa chegou a assustar com boas oportunidades de gol. 

A primeira boa chegada do Santa Cruz veio aos 30 minutos. Na entrada da área, Patrick Allan fez boa tabela e se apresentou para bater, a canhota do meia soltou a bomba, mas o goleiro Fiermarín espalmou para cima. 

O Santa também chegou com perigo em lances de bola parada. Primeiro, a cobrança passou por todo mundo na frente do gol. Em seguida, Balotelli fechou no primeiro pau, mas a bola foi nas mãos do goleiro. 

Ainda explorando o espaço que encontrava na entrada da grande área, Robinho chegou pelo lado direito e serviu Patrick Allan que se aproximava, mas a finalização saiu descalibrada para fora e os times foram ao vestiário com o placar inalterado. 

Na volta do intervalo, Marcelo Cabo promoveu uma mudança total, permanecendo apenas William Alves, que já tinha substituído Ianson, que saiu lesionado ainda na primeira etapa. 

A segunda formação do Santa na partida foi a seguinte: Felipe Alves; David Cabeça, Matheus Vinícius, William Alves e Israel; Gabriel Galhardo, Pedro Favela e Willian Jr.; Matheus Régis, Vitinho e Ryan. 

Por outro lado, inicialmente Mariano Soso fez poucas mudanças e a equipe continuou indo bem pelo lado esquerdo com Souto, rolou para Miritello finalizar, mas a bola foi mansa para Felipe Alves defender. 

O confronto perdeu ritmo e pouco acontecia. Até que aos 23 minutos, Gutiérrez arriscou de longe, Felipe Alves bateu roupa e David Fernández, sozinho, aproveitou a oportunidade para abrir o placar. 

Após abrir o placar, o time argentino se empolgou. Hausch recebeu no lado direito e partiu para jogada individual, de canhota tentou encontrou o canto, mas a bola bateu no pé direito da trave. 
   
A resposta do Santa veio aos 34 minutos. Willian Jr. se apresentou na entrada da área e chapou a bola com efeito, caprichosamente ela foi no travessão e assustou o time visitante. 

Com a parte física ainda sendo aprimorada, era normal que o ritmo da partida fosse caindo e as chances fossem ficando mais raras. Mesmo com cinco minutos de acréscimos, o placar não mudou e a derrota no amistoso foi determinada. 

 
Ficha técnica

Santa Cruz 0
Rokenedy (Filipe Alves); Pedro Costa, Eurico, Ianson (William Alves) e Rodrigues (; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo

Defensa y Justicia 1 
Fiermarín; Souto, Ferreira, Fernández, Martínez e Soto; Molinas, Sosa Yung e Botta; Miritello e Aguiar. Técnico: Mariano Soso

Árbitro: Paulo Belence (PE)
Data: 08/01
Local: Estádio do Arruda
Gols: David Fernández aos 23 do 2T
Cartão amarelo: Fernandez (D) William Alves (S)
 

