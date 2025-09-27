Santa Cruz perde de virada para o Barra-SC e sai em desvantagem na final da Série D
Tricolor abre o placar na Arena de Pernambuco, mas catarinenses reagem e vencem por 2 a 1; decisão será em Itajaí, no próximo sábado
Diante de 45.500 torcedores que lotaram a Arena de Pernambuco, o Santa Cruz saiu na frente, mas não conseguiu segurar o resultado e foi derrotado pelo Barra-SC por 2 a 1, neste sábado (27), no jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro. A decisão do título será no próximo sábado, em Itajaí, com o time catarinense levando a vantagem do empate.
Início melhor do Santa Cruz
Desde o apito inicial, o Santa Cruz tentou impor seu ritmo. Aos 5 minutos, Wagner Balotelli apareceu bem pela esquerda e obrigou o zagueiro Da Rocha a cortar para escanteio, após chute cruzado. A equipe tricolor pressionava alto, tentando se impor diante de um adversário que se mostrava muito organizado defensivamente.
Aos 24, a primeira grande chance: Geovany Soares recebeu passe em profundidade de Willian Júnior, invadiu a área e bateu firme, mas a bola explodiu na trave, arrancando lamentos da torcida. Era um prenúncio do que viria a seguir.
Seis minutos depois, o gol. Aos 30, Geovany voltou a aparecer bem, dessa vez cruzando com precisão na área. Renato surgiu como elemento surpresa e cabeceou para o chão, vencendo o goleiro Ewerton e abrindo o placar: 1 a 0 Santa Cruz.
Mas a vantagem durou pouco. Aos 37, num erro de saída de bola da equipe coral, Elvinho recuperou no campo ofensivo, cortou para a perna direita e finalizou com categoria no canto. O empate esfriou o ímpeto tricolor e silenciou parte do estádio.
Virada do Barra-SC
O segundo tempo começou com o mesmo cenário: o Santa Cruz tentando retomar o controle da partida e o Barra apostando na eficiência ofensiva. Aos 13 minutos, Thiago Galhardo teve boa oportunidade após se antecipar à zaga e cabecear firme, mas parou em uma defesa espetacular de Ewerton, que garantiu o empate no placar.
A resposta catarinense veio em seguida. Aos 16, Bernabé apareceu na área como elemento surpresa, deixou Eurico para trás e finalizou rasteiro, no canto direito de Rokenedy. Virada do Barra: 2 a 1, para surpresa geral na Arena de Pernambuco.
O gol mexeu com o emocional do time da casa e da torcida. O Santa tentou reagir com Nathan, que arriscou de fora da área, mas sem sucesso. Aos 43 minutos, o Barra quase ampliou em contra-ataque puxado por Geovani, mas Rokenedy salvou a finalização de Saimon em lance cara a cara.
Nos acréscimos, o Tricolor teve sua última grande chance de igualar o marcador. Aos 46, Nathan cruzou na medida e Thiaguinho apareceu livre na pequena área, mas cabeceou mal, mandando longe do gol. A torcida, já impaciente, lamentou a oportunidade desperdiçada que poderia mudar o cenário da decisão.
Fim de jejum adiado e desafio em Santa Catarina
Com o resultado, o Santa Cruz precisará vencer por dois gols de diferença fora de casa para conquistar o título no tempo normal, ou por um gol para levar a disputa para os pênaltis. Já o Barra-SC, que segue invicto no mata-mata e disputa sua primeira final nacional, tenta coroar sua melhor campanha na história com o título da Série D.
O Tricolor, por sua vez, segue tentando encerrar o jejum de títulos, o último foi a Copa do Nordeste, em 2016. A missão agora será superar um adversário embalado e reverter o placar fora de casa, diante de um público que promete ser igualmente apaixonado em Itajaí.
Ficha técnica:
Santa Cruz: 1
Rokenedy, Toty, Eurico, William Alves e Rodrigues (Nathan); Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli (Pedro Favela) e Willian Júnior; Geovany (Thiaguinho), Renato (Adailson) e Thiago Galhardo (Pedro Henrique)
Técnico: Marcelo Cabo
Barra-SC: 2
Ewerton, Kayque (Marcelo), Jean Pierre,Vavá e Nathan; Da Rocha, Rafinha (Saymon) e Tetê; Bernabé (Geovani), Elvinho (Péricles) e Cléo Silva
Técnico: Eduardo Souza
Local: Arena de Pernambuco (Recife/PE)
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles (PA)
Assistentes: Márcio Gleidson Correia (PA) e Acácio Menezes Leão (PA)
VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)
Gols: Renato aos 30 do 1T (S) e Elvinho aos 37 do 1T e Bernabé aos 16 do 2T(B)
Cartões amarelos: Da Rocha, Tetê, Jean Pierre e Cléo Silva, Ewerton e Geovani (B); Wagner Balotelli, Thiago Galhardo e Gabriel Galhardo (S)
Público total: 45.500
Renda: R$ 1.610,750