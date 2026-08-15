A- A+

FUTEBOL Santa Cruz perde em casa para o Maranhão e se complica na Série C A derrota por 1 a 0 deixa o Tricolor na sexta colocação e aumenta a tensão pela vaga na próxima fase

Em jogo crucial na briga pela classificação, o Santa Cruz foi derrotado pelo Maranhão dentro de casa, neste sábado (15), na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com boa presença de público, o Tricolor amarga sua segunda derrota seguida como mandante e agora cai para a sexta posição com 25 pontos ganhos, enquanto a equipe maranhense subiu para a 11ª colocação com 24 pontos.

A disputa pela classificação à próxima fase promete ser acirrada. No momento, apenas cinco pontos separam o vice-líder do 12º colocado.

A partida

Embalado por sua torcida, o Santa começou o jogo tentando se impor e apostou numa marcação mais alta, que resultou em recuperações de bola no campo ofensivo, principal arma dos mandantes nos primeiros minutos de jogo, gerando faltas perigosas a seu favor e um certo domínio territorial.

O Maranhão resistiu aos primeiros 15 minutos de pressão e conseguiu equilibrar a partida. Com a queda de intensidade do Santa e o desencaixe da marcação alta, a equipe maranhense passou a encontrar espaços para atacar.

Foi assim que aos 28 minutos o Maranhão criou a principal chance do jogo até então. Principal articulador da equipe, Vagalume aproveitou a exposição da defesa, fez grande jogada e serviu Luís Gustavo, que parou em Thiago Coelho.

Cinco minutos depois, Felipe Cruz foi lançado e encontrou novamente Luís Gustavo. O atacante recebeu livre de marcação, mas se atrapalhou no momento da finalização e desperdiçou mais uma grande chance.

O visitante, porém, manteve o ímpeto ofensivo. Logo na sequência, recuperou a posse e acelerou a jogada. Após mais um grande passe de Vagalume, Felipe Cruz, que havia participado da construção da jogada anterior, recebeu em boas condições e finalizou cruzado para abrir o placar.

A dupla quase voltou a castigar o Santa Cruz pouco depois. Em mais uma bola enfiada pelo meia, Felipe Cruz saiu cara a cara com Thiago Coelho, mas o goleiro tricolor fez outra grande defesa e evitou um prejuízo ainda maior.

Segundo tempo

Depois de um primeiro tempo abaixo do esperado, o Santa Cruz voltou para a etapa final com uma postura defensiva mais segura, mas continuou com dificuldades para criar.

Nas poucas oportunidades construídas, o Tricolor não conseguiu superar o bloqueio montado pelo Maranhão. A falta de criatividade e eficiência ofensiva pesou novamente para os mandantes.

Sob críticas da torcida presente na Arena, o Santa Cruz amargou mais uma derrota na competição e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer.

Ficha técnica

Santa Cruz 0

Thiago Coelho; Alex Ruan (Zé Mário), Matheus Vinícius, Edson Alves (Patrick Allan) e Eurico Lima; Pedro Favela e Silva; Ronald, Everaldo (Jhoninha), Vitinho (Cassiano) e Eron (Tiago Marques). Técnico: Cristian de Souza

Maranhão 1

Jean; André Radija, Lucão, Tibúrcio e Luís Gustavo (Richarles Baldez); Vander, Rosivan e Jorge (Rafael); Vagalume, Will (Maurício Silva) e Felipe Cruz (Erverson).

Técnico: Jerson Testoni

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistentes: Alisson Lima Damasceno e Janystony Rabelo de Melo

Gol: Felipe Cruz (MAR)

Cartões amarelos: Everaldo (S), Vitinho (S), Edson Alves (S) e Pedro Favela (S); Ronald (M), Jean (M) e Rafael (M)

Veja também