Santa Cruz perde Eurico por suspensão para o jogo contra Ituano
Essa será a primeira vez que o defensor desfalcará o Tricolor na Série C
O Santa Cruz não poderá contar com a presença do zagueiro Eurico no duelo contra o Ituano, no próximo sábado (04), às 21h, na Arena de Pernambuco. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, essa será a primeira que o defensor será desfalque na atual edição da Série C.
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O defensor é um dos pilares do Santa desde a temporada passada e neste ano também foi utilizado bastante como lateral-direito. O terceiro cartão sofrido contra o Paysandu tira Eurico apenas da sua terceira partida no ano e o primeiro jogo dele na Série C.
Por outro lado, o zagueiro William Alves volta após suspensão e deve assusmir o lugar deixado pelo companheiro. Alex Ruan também volta na lateral-esquerda e deve voltar para função.
Com a vitória fora de casa contra o Paysandu, o Santa assumiu a sétima colocação com 18 pontos. Contudo, o Tricolor ainda terá que ‘secar’ Amazonas e Caxias, que ainda jogam na rodada, contra Volta Redonda e Anápolis, respectivamente.