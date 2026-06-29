Seg, 29 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda29/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Santa Cruz perde Eurico por suspensão para o jogo contra Ituano

Essa será a primeira vez que o defensor desfalcará o Tricolor na Série C

Reportar Erro
Eurico não estará à disposição para o jogo contra o ItuanoEurico não estará à disposição para o jogo contra o Ituano - Foto: Rafael Vieira/FPF

O Santa Cruz não poderá contar com a presença do zagueiro Eurico no duelo contra o Ituano, no próximo sábado (04), às 21h, na Arena de Pernambuco. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, essa será a primeira que o defensor será desfalque na atual edição da Série C. 

Leia também

• "Todo trabalhador é digno de receber o seu salário", desabafa Everaldo após atraso salarial no Santa

• "Entramos nos G8 e agora precisamos nos manter", ressalta técnico do Santa Cruz

• Santa Cruz vence o Paysandu na Curuzu pela primeira vez em sua história e entra no G-8 da Série C

O defensor é um dos pilares do Santa desde a temporada passada e neste ano também foi utilizado bastante como lateral-direito. O terceiro cartão sofrido contra o Paysandu tira Eurico apenas da sua terceira partida no ano e o primeiro jogo dele na Série C. 

Por outro lado, o zagueiro William Alves volta após suspensão e deve assusmir o lugar deixado pelo companheiro. Alex Ruan também volta na lateral-esquerda e deve voltar para função. 

Com a vitória fora de casa contra o Paysandu, o Santa assumiu a sétima colocação com 18 pontos. Contudo, o Tricolor ainda terá que ‘secar’ Amazonas e Caxias, que ainda jogam na rodada, contra Volta Redonda e Anápolis, respectivamente.  
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter