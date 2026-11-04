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Futebol

Santa Cruz perde para Atlético-MG e encerra participação na Copa do Brasil Sub-20

Galo avança e aguarda vencedor de São Paulo e Ceará na semifinal

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Lance entre Atlético-MG e Santa Cruz na Copa do Brasil sub-20 Lance entre Atlético-MG e Santa Cruz na Copa do Brasil sub-20  - Foto: Paulo Henrique França / Atlético

O Santa Cruz foi valente, mas não conseguiu a sonhada classificação à semifinal da Copa do Brasil sub-20. Neste quarta-feira (04), na MRV Arena, em Belo Horizonte, o Tricolor foi derrotado pelo placar de 3x1 diante do Atlético-MG e deu adeus ao torneio. 

Na partida de ida, Cobra Coral e Galo empataram em 1x1 no Lacerdão. Dessa forma, quem vencesse no tempo normal estaria classificado. 

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O Santa adotou boa postura no início de jogo e, apesar do domínio maior do Atlético, também buscou criar suas oportunidades. No lado pernambucano, o goleiro Felipe já vinha se destacando com boas defesas.

Mas aos 39 minutos, o Galo bateu escanteio curto, o meia Murilo recebeu na intermediária e soltou o pé, rasteirinho, para finalmente vencer a defesa coral e abrir o placar. 

O Tricolor sentiu o gol e aos 47 minutos o marcador foi ampliado. O Atlético chegou tocando pelo lado esquerdo, Mathias invadiu a área e tocou para Mosquito marcar. 

Após o intervalo, o Santa tentou ir atrás do prejuízo e o gol para diminuir a desvantagem saiu aos 27 minutos, quando Peu tabelou com Aluísio, cortou o marcador e soltou uma bomba para marcar. 

Mas o Santa não conseguiu sustentar o bom momento por muito tempo. Logo aos 30 minutos, Ronaldo aproveitou vacilo da defesa e emendou de primeira para fechar o placar.
 

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