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FUTEBOL Santa Cruz perde para o Guarani e amarga terceira derrota seguida Resultado amplia a crise vivida pelo clube, dentro e fora de campo

Em meio a turbulências com a Sociedade Anônima de Futebol (SAF) e problemas internos de atrasos salariais, o Santa Cruz foi até o estádio Brinco de Ouro, em Campinas, interior de São Paulo, neste sábado (2), para encarar o Guarani em jogo válido pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em jogo de pouca inspiração ofensiva, o Tricolor foi derrotado pelo placar de 1 a 0, e chega a sua terceira derrota consecutiva na competição.

O início

Em primeiro tempo impositivo e intenso da equipe da casa, o Guarani se manteve com a posse de bola durante maior parte do tempo. A "Cobra Coral" teve muitas dificuldades para jogar e cometeu muitos erros de passe, resultando em muitos espaços gerados para a equipe paulista.

O "Bugre Campineiro" apostou bastante nos chutes de média e longa distância, e teve Carlos Eduardo o seu principal jogador. O volante deu bastante intensidade ao meio campo, distribuiu bons passes e finalizou 6 vezes na primeira etapa, uma delas muito perigosa, que assustou o goleiro Thiago Coelho. O jogo se configurou num claro ataque contra defesa.

Segunda Etapa

O segundo tempo iniciou com rotação totalmente diferente, o Tricolor voltou mais intenso e ligado na partida, mantendo a posse de bola por mais tempo e ganhando as divididas, e após erro de passe de William Farias, Tiago Marques teve a principal chance do Santa em todo jogo.

O centroavante saiu cara a cara com Caíque França, mas bateu em cima do goleiro e perdeu grande oportunidade.

Aos 26 minutos, o time mandante chegou com Guilherme Cachoeira, que foi lançado na profundidade e acabou travado na última hora por Zé Mário, que deu um carrinho arriscado, porém certeiro para salvar a equipe tricolor.

Carlos Eduardo protagonizou mais um lance importante no jogo. Aos 35 minutos, o Guarani teve falta próxima a grande área. O volante bateu colocado e acertou a trave do goleiro Thiago coelho, lance que levantou a torcida e quase tirou o zero do placar.

No apagar das luzes, o Guarani fez valer o volume de jogo e em escanteio cobrado por Guilherme Parede, william Farias aproveitou o cochilo da defesa tricolor e cabeceou firme para garantir a vitória da equipe de Campinas.

Com esse resultado, o Santa chega a sua terceira derrota consecutiva e, no momento, amarga a 13ª posição com apenas quatro pontos ganhos. Já o Guarani sobe na tabela e momentaneamente ocupa a 3ª posição da Série C com 9 pontos.

Ficha técnica

Guarani 1

Caíque França; Yan, Jonathan Costa, Emerson (Renan Castro) e Maurício Antônio; Willian Farias, João Paulo (Guilherme Parede) e Carlos Eduardo; Hebert (Mirandinha), Maranhão (Kewen) e Guilherme Cachoeira. Técnico: Elio Sizenando

Santa Cruz 0

Thiago Coelho;Thiago Ennes (Renato), Eurico, Edson Miranda e Zé Mário; Silva (Pedro Favela), Patrick Allan (Vitinho) e Fabinho; Everaldo (Eron), Tiago Marques e Ronald (Marquinhos). Técnico: Claudinei Oliveira

Local: Estádio Brinco de Ouro (Campinas, SP)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alexandre de Medeiros Lodetti e Diogo Berndt

Gol: William Farias (G)

Cartões amarelos: Yan (G) william Farias (G) Maranhão (G); Everaldo (S)

Cartão Vermelho: Diego (Preparador físico do Santa Cruz)

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