RESULTADO Santa Cruz perde para o Horizonte por 2x0 e deixa a liderança do grupo da Série D O resultado faz com que o Santa, antes líder do G3 da Série D, do Campeonato Brasileiro, desça duas posições e fique atrás do Central e América-RN

Não deu para o Santa Cruz. Com dois gols do Horizonte no primeiro tempo, o time pernambucano perdeu na tarde deste domingo, no estádio Domingão, em Horizonte, Ceará, durante a 13ª rodada da Série D do Brasileirão. Este é o quarto jogo que a Cobra Coral não vence.

O resultado faz com que o Santa, antes líder do G3 da Série D, do Campeonato Brasileiro, desça duas posições e fique atrás do Central e América-RN. Com a terceira vitória consecutiva, o Horizonte entrou no G-4 do Grupo A3.





Tempo quente. Jogo morno. Foi assim durante metade do primeiro tempo entre Santa Cruz e Horizonte. Apesar do time tricolor ter buscado mais o gol, o gramado e a sensação térmica parecem ter prejudicado um pouco o time. O calor foi tanto que o jogo chegou a ser paralisado sendo retomado aos 28 minutos.

O Santa teve mais volume, criou e tentou buscar gols, perdeu três boas chances ainda no 1º tempo. Balotelli teve primeira chance a gol aos 11 minutos, depois Geovany serviu Nathan dentro da área, o lateral cortou o zagueiro, mas a bola passou à esquerda do gol, já a terceira chance veio após cobrança de William de tiro de esquina e chute do Thiago Galhardo a gol, defendido pelo goleiro Frank no reflexo.

Se de um lado, o Santa colecionou gols perdidos, o Horizonte, na primeira finalização do time, aos 39 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. Claudivan aproveitou a desatenção da zaga coral e com um voleio fez a rede balançar. Com o gol, o time do Ceará cresceu no jogo e aos 45 minutos do primeiro tempo, Betinho foi lá e ampliou o placar para o Horizonte no estádio Domingão.



Truncado

No segundo tempo, o jogo que já não estava lá muito fluído travou de vez. Antes do primeiro minuto de jogo, Nathan recebeu cartão amarelo por simular um pênalti. Aos 11 minutos, Gabriel Cardoso recebeu cartão amarelo. Aos 13 minutos foi o jogador Toty quem recebeu cartão amarelo.

Já aos 18 minutos, Leozinho, após desperdiçar um contra-ataque, cai machucado e recebe atendimento médico. Aos 34 minutos do segundo tempo foi a vez do goleiro Frank receber cartão amarelo.

Mesmo com algumas investidas do time tricolor, a equipe do Horizonte surpreendeu e conseguiu manter a defesa e o placar até o final do jogo.

A última vez que o Santa tinha encontrado o Horizonte, em 27 de abril deste ano, no Arruda, o tricolor pernambucano venceu o time do Ceará por 4x0.





FICHA TÉCNICA:



Horizonte/CE 2

Frank, Zé Augusto, Gabriel Cardoso, Igor Ribeiro, Cleyton (Vitinho), Raphinha, Betinho (Tiago Cunha), Caio Pedro (Emerson Ocara), Claudivan, César Sampaio, Leozinho (Alan Fabrício). Técnico Adriano Albino.

Santa Cruz 0

Felipe Alves, Toty, Eurico Lima, Matheus Vinícius, Nathan, Gabriel Galhardo (Pedro Favela), Wagner Balotelli, Willian Júnior (João Pedro), Geovany (Thiaguinho), Renato (Pedro Henrique), Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Estádio Domingão (Horizonte/CE)

Árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins (SE).

Assistentes: Rodrigo Guimaraes Pereira e Vanessa Santos Azevedo (ambos de SE).

Cartões amarelos: Cleyton, Gabriel Cardoso e Frank (H). Nathan e Toty (S).

Gols: Claudivan aos 39 do 1T e Betinho aos 45 do 1T.

