Futebol Internacional Santa Cruz: perfil inglês aponta ator Ryan Reynolds como potencial comprador da SAF O artista canadense obteve sucesso com o Wrexham, equipe do País de Gales, que saiu da Quinta Divisão da Inglaterra e pode jogar a Premier League na próxima temporada

O Santa Cruz virou assunto de repercussão internacional nesta segunda-feira (02), após o perfil inglês Topskills Sports UK afirmar que o famoso ator Ryan Reynolds, que é um dos donos do Wrexham, equipe que disputa atualmente a Segunda Divisão Inglesa, está interessado em adquirir o time pernambucano.

Não é novidade para o público brasileiro que o Tricolor do Arruda está próximo de completar seu processo de transformação em SAF e ser adquirido pelos investidores da Cobra Coral Participações S/A. As tratativas seguem desde janeiro de 2025 e pode ter os últimos atos no próximo mês de abril.

A atual proposta que o Santa tem em mãos é de um investimento de R$ 1 bilhão em um período de 15 anos. Em processo previsto pela Lei da SAF, a oportunidade de cobrir a oferta que está na mesa se dará no momento do leilão, que só será marcado após o clube obter sucesso com a Assembleia Geral de Credores e definir o plano de Recuperação Judicial.

Caso a informação seja comprovada e o ator canadense faça uma proposta maior, os investidores da Cobra Coral possuem a prioridade para tentar cobrir a oferta. Na última coletiva concedida pelo presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, o mandatário afirmou:

"Evidentemente, algum grupo que está no Brasil ou de fora pode apresentar uma proposta maior no leilão. Quem ganha com isso é o Santa Cruz", disse.

Os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney concluíram a operação de compra do Wrexham, clube de País de Gales, mas que disputa as divisões da Inglaterra, em fevereiro de 2021.

Naquela época, o clube estava na quinta divisão inglesa, mas devido a todo o investimento feito pelos investidores, no momento é o atual sexto colocado da Segundona e hoje, disputaria os playoffs de acesso à Premier League, competição nacional mais rica do mundo.

Wrexham teve ascensão meteórica no futebol ingês desde a compra do clube pelos atores de Hollywood - Foto: Oli Scarff / AFP

Conforme o Topskills Sports UK, o intuito de Reynolds passa por trilhar um caminho parecido com o que vem fazendo na Inglaterra.

“Não se trata de comprar uma equipe já formada. Reynolds vê o Santa Cruz como a história perfeita — um clube tradicional com uma torcida apaixonada que atualmente luta para se manter nas divisões inferiores”, começou.

“Rebaixado da Série B em 2017, o Santa Cruz tem disputado as Séries C e D nos últimos anos em uma tentativa de se reestruturar. O modelo é claro: clube histórico, torcedores fiéis, momento difícil e enorme potencial narrativo”, apontou o perfil inglês.



