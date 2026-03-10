A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz perto de promover reformulação no elenco Tricolor terá menos de 20 dias para trazer e inscrever novos atletas para a disputa da Série C

O Santa Cruz terá cerca de quatro semanas até a estreia na Série C 2026 entre os dias 4 a 6 de abril. Durante esse período, o clube terá a missão de reformular o elenco para o restante da temporada, e algumas saídas de jogadores poderão ocorrer.

Conforme informações do Cast Coral e do ge, o departamento de futebol do Santa pretende buscar a saída de até dez jogadores do elenco tricolor. A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com membros da diretoria coral, mas não obteve o retorno.

Entre os nomes inseridos nessa provável lista de dispensa, metade é de jogadores que chegaram recentemente, e o restante de remanescentes de temporadas anteriores. A expectativa é que o clube busque emprestar alguns atletas e outros tenham resoluções amigáveis para evitar o aumento da folha paralela e das dívidas, já que o clube está em Recuperação Judicial, o que poderia complicar o processo.

Além disso, a alteração nas regras de transferências da Série C vão exigir rapidez ao Santa Cruz na remontagem. Assim, o Tricolor terá até o dia 27 de março para poder registrar novos atletas. Após isso, a reabertura do mercado será entre 20 de julho e 11 de setembro, quando a Terceirona já estará na reta final da primeira fase.

SAF

O processo da constituição da SAF do Santa Cruz poderá sofrer uma reviravolta. De acordo com informações da repórter Camila Sousa, os investidores da Cobra Coral Participações S/A, capitaneado por Iran Barbosa, podem estar próximo de vender as cotas de participação para um outro grupo.

A reportagem procurou o presidente Bruno Rodrigues, que não retornou aos questionamentos. Em tese, a troca dos ‘novos donos’ da operação não muda em nada o andamento da constituição do clube em SAF, que atualmente está às vésperas de realizar o plano de pagamento dos credores e apreciação em Assembleia.

