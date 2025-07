A- A+

Desempenho Santa Cruz está entre as 15 piores campanhas no returno da Série D Aproveitamento na segunda metade da competição é de apenas 27,8%.

O Santa Cruz vive uma verdadeira montanha-russa na Série D. Da segunda melhor campanha no primeiro turno, o Tricolor despencou e está somente na 52ª colocação no segundo turno.

Durante a primeira metade da competição, o Santa era visto como um dos claros favoritos ao acesso. O forte desempenho em campo foi traduzido em números, com a Cobra Coral terminando as sete primeiras rodadas com 90,5% de aproveitamento.

Contudo, o cenário mudou completamente com a virada de turno. O Tricolor do Arruda, que chegou a poucos pontos da classificação ainda na oitava rodada, viu o desempenho desmoronar.

Para se ter a dimensão, a maior sequência sem vitórias em partidas oficiais no ano era da reta final do Pernambucano, quando o time comandado por Itamar Schülle empatou com o Maguary na última rodada da primeira fase e perdeu os dois jogos da semifinal para o Sport.

Contudo, nos últimos quatro jogos, o Santa perdeu para o Central e Horizonte e empatou contra o América-RN e Santa Cruz de Natal. Tornando-se a maior sequência negativa do ano.

Neste returno, o Santa registrou três derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Em resumo, o aproveitamento da segunda metade é de apenas 27,8%.

Logo após a última derrota, contra o Horizonte, no último domingo (20), o técnico Marcelo Cabo se mostrou muito preocupado com a versão que o time mostrará no mata-mata, que começará no início de agosto.

"Temos que recalcular a rota. A gente não pode ser líder do primeiro turno e lanterna do segundo turno. A gente precisa mudar", iniciou.

"É pensar no mata-mata. E, qual vai ser o Santa que a gente vai encontrar nas finais? Vou trabalhar para que seja o do primeiro turno", pontuou Marcelo Cabo.

Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz, se mostra muito preocupado com os últimos rendimentos do time - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

No segundo turno, apenas 12 times tiveram campanhas piores que o Santa Cruz: Humaitá,

Maracanã, Treze, Jequié, Penedense, Goianésia, Porto Velho, Boa Vista, Monte Azul, Itabirito, Azuriz e Joinville.

Sonhando com a quebra do momento ruim, o Santa recebe o Treze, já eliminado, pela 14ª rodada da Série D. A partida acontece às 16h, neste domingo (27), no Recife.

