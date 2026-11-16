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Futebol Pernambucano Santa Cruz planeja até 20 contratações e folha de R$ 2,5 milhões Tricolor deve retornar aos treinos no início de dezembro

Nesta segunda-feira (16), durante a coletiva de apresentação do novo executivo de futebol do Santa Cruz, Eduardo Freeland, algumas informações foram dadas sobre o futuro do departamento para 2027. Em reformulação de elenco para a próxima temporada, o Tricolor tem planejado uma folha mensal de R$ 2,5 milhões para o grupo de jogadores, bem como a contratação de 12 a 20 atletas para fechar o grupo.

Conforme afirmou o CEO Thairo Arruda, esse valor de folha está contando apenas os jogadores. “Já falei publicamente que o nosso número inicial será de R$ 2,5 milhões e esse número inclui salários, impostos, auxílios, comissão de empresários”, revelou.

Ainda assim, o investidor ressaltou que tudo dependerá de como o mercado do futebol brasileiro irá se adaptar após o cenário das bets e que tudo poderá mudar ao longo do próximo ano.

“O correto é fazer como o Santa Cruz: baixar o orçamento agora e conforme a gente tem certeza das receitas futuras, podemos ir adequando o orçamento”, projetou.

Thairo Arruda, futuro investidor e CEO da SAF do Santa Cruz - Foto: Savyo Miguel/Santa Cruz

Sobre a formação do plantel, a expectativa é contar com aproximadamente 22 jogadores profissionais na largada da temporada, além de alguns nomes oriundos da base.

“Nós temos que contratar aqui entre 12 e 20 atletas, o que naturalmente vamos buscar atletas que são jovens, apostas, aqueles que são de rotação de elenco, e nós vamos contratar aqueles considerados como pilares do time”, disse Thairo.

Perfil

Sobre como pretende construir o perfil do elenco do Santa para 2027, Freeland ressaltou a importância de ter jogadores versáteis e com boa capacidade física. “Sempre busco toda a montagem de elenco com jogadores versáteis. Então, a busca é por tentar trazer versatilidade e competitividade”, começou.

Eduardo Freeland falou sobre a montagem do elenco do Santa Cruz para 2027 - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“É inevitável que a gente olhe para o lado físico, mas a gente precisa entender que precisaremos ter jogadores que sejam protagonistas com a bola”, encerrou.



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