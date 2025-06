A- A+

Futebol Santa Cruz pode garantir classificação na Série D nesta rodada; entenda o cenário

O Santa Cruz, clube com a atual melhor campanha de toda Série D e líder isolado do Grupo A3 com 22 pontos, pode assegurar, neste domingo (29), uma vaga no mata-mata da competição. A classificação pode vir com quatro rodadas de antecedência, caso dois resultados se confirmem nesta 10ª rodada.

Antes de mais nada, o Santa precisa secar o Ferroviário, que enfrenta o Treze, em Fortaleza, no sábado (28). O resultado que interessa a Cobra Coral é a derrota do time cearense.

Atualmente, o Ferroviário ocupa a quinta colocação, com 12 pontos, seguido do Treze, que aparece logo atrás com nove. Caso os paraibanos vençam, ambos só poderiam chegar, no máximo, aos 24 pontos nas rodadas que faltam. Isso deixaria o Tricolor do Arruda fora do alcance dos adversários.

Liderança

Por sua vez, o Santa precisa vencer o clássico contra o Central, no Arruda, no domingo. Caso conquiste mais um resultado positivo diante da Patativa - vice-líder com 17 pontos -, a Cobra Coral abriria uma confortável vantagem de oito pontos na liderança do grupo, isso se o América-RN, terceiro colocado com 16, não vencer o Santa Cruz-RN, no sábado.



