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FUTEBOL DM do Santa Cruz atualiza situações clínicas de Alex Ruan, Léo Costa e Everaldo Trio segue em recuperação de problemas físicos e aguarda liberação para ficar à disposição do técnico Claudinei Oliveira

O departamento médico do Santa Cruz detalhou, nesta quinta-feira (9), o cenário de recuperação física do lateral-esquerdo Alex Ruan, do volante Léo Costa e do atacante Everaldo. O trio ainda não terá condições de entrar em campo na partida do próximo sábado (11), diante do Floresta, no estádio Domingão, ás 17h, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026.



"Alex Ruan está em transição física e integrado ao grupo. A previsão é que ele esteja definitivamente disponível a partir de sábado", iniciou o médico coral, Antônio Mário.

"Léo Costa queixou-se de dor no adutor e no púbis durante os treinos. Ele está em tratamento e evoluindo, mas, devido à natureza da patologia, requer cuidados específicos. A expectativa é que ele seja liberado em cerca de sete dias. Já Everaldo sentiu a panturrilha no início do trabalho físico ao chegar ao clube. Ele deve ser incorporado à transição física no próximo sábado", completou.

O Santa Cruz divide a quinta posição da Série C, com três pontos, ao lado de Amazonas, Botafogo-PB e Paysandu. O Floresta é o terceiro, com a mesma pontuação, mas levando vantagem no critério de gols marcados.

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