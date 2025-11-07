Sex, 07 de Novembro

Futebol brasileiro

Santa Cruz busca reconhecimento de título da década de 1960 como conquista nacional

Pedido já foi encaminhado pela Federação Pernambucana de Futebo para CBF

Estádio do Arruda, do Santa Cruz Estádio do Arruda, do Santa Cruz  - Foto: Rafael Vieira/FPF

O Santa Cruz trabalha para ter o reconhecimento de mais uma conquista nacional. Foi o que informou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), Evandro de Carvalho, ao Cast Coral

Dessa forma, o título do Hexagonal Norte-Nordeste de 1967 pode ter essa chancela da CBF e a Cobra Coral ser reconhecida como campeã nacional. 

"Será mais um titulo nacional para o Santa Cruz. O torneio Hexagonal Norte-Nordeste de 1967, que o Santa Cruz sagrou-se campeão. Do mesmo modo que fizemos para o Central e fizemos para o Sport. Estamos esperando só o cumprimento das formalidades. A federação vai confeccionar um troféu para Central, Sport e Santa Cruz, de modo que eles tenham a materialização dessa conquista", disse o presidente. 

O Torneio Hexagonal Norte–Nordeste contou com a participação de seis times, sendo dois times da Região Norte (Remo e Paysandu) e quatro times da Região Nordeste (Santa Cruz, Sport, América-CE e Ceará).

A campanha coral ficou marcada por seis vitórias, dois empates e duas derrotas. O torneio foi disputado entre fevereiro e abril de 1967, em paralelo ao Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967, o ‘Robertão’, disputado somente por clubes das regiões Sul e Sudeste do Brasil e já chancelado pela CBF como Campeonato Brasileiro de Futebol                 
 

