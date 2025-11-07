A- A+

Futebol brasileiro Santa Cruz busca reconhecimento de título da década de 1960 como conquista nacional Pedido já foi encaminhado pela Federação Pernambucana de Futebo para CBF

O Santa Cruz trabalha para ter o reconhecimento de mais uma conquista nacional. Foi o que informou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), Evandro de Carvalho, ao Cast Coral.

Dessa forma, o título do Hexagonal Norte-Nordeste de 1967 pode ter essa chancela da CBF e a Cobra Coral ser reconhecida como campeã nacional.

"Será mais um titulo nacional para o Santa Cruz. O torneio Hexagonal Norte-Nordeste de 1967, que o Santa Cruz sagrou-se campeão. Do mesmo modo que fizemos para o Central e fizemos para o Sport. Estamos esperando só o cumprimento das formalidades. A federação vai confeccionar um troféu para Central, Sport e Santa Cruz, de modo que eles tenham a materialização dessa conquista", disse o presidente.

O Torneio Hexagonal Norte–Nordeste contou com a participação de seis times, sendo dois times da Região Norte (Remo e Paysandu) e quatro times da Região Nordeste (Santa Cruz, Sport, América-CE e Ceará).

A campanha coral ficou marcada por seis vitórias, dois empates e duas derrotas. O torneio foi disputado entre fevereiro e abril de 1967, em paralelo ao Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967, o ‘Robertão’, disputado somente por clubes das regiões Sul e Sudeste do Brasil e já chancelado pela CBF como Campeonato Brasileiro de Futebol



