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Futebol Santa Cruz poderá contar com até quatro retornos importantes para duelo contra a Ferroviária Tricolor poderá ter todos os jogadores à disposição para o duelo do próximo domingo (31)

O Santa Cruz poderá contar com até quatro retornos de jogadores para o duelo diante da Ferroviária, neste domingo (31), às 16h, na Arena de Pernambuco. Os atacantes Vitinho e Everaldo voltam após suspensão por terceiro amarelo, enquanto o lateral Thiago Ennes e o volante Silva se recuperam de lesões.

Desfalques diante do Maringá, Vitinho e Everaldo fizeram falta na produção ofensiva na partida passada. Desde a chegada do treinador Cristian de Souza, os jogadores passaram a ter ainda mais protagonismo no time titular e são duas das principais esperanças de gol, ao lado de Ronald.

Se recuperando de lesão no posterior de coxa, o volante Silva vinha sendo titular até sentir o desconforto. O atleta já está em transição e deve voltar a integrar o elenco ao longo da semana.

O caso que parece ainda apresentar mais dúvidas é o do lateral-direito Thiago Ennes. O atleta teve um problema no tornozelo diante do Guarani e, desde então, está há três rodadas sem jogar. Quem vem fazendo a função é o zagueiro Eurico.

A Cobra Coral vem passando por um período positivo na competição e não perde há três jogos, mesmo período desde a chegada de Cristian de Souza, sendo duas vitórias e um empate. Atualmente está na 11ª posição com 11 pontos.

A diferença para o Floresta, primeiro time dentro do G8, é de apenas um ponto. O adversário da rodada vem logo acima, na décima posição, também com a diferença mínima de pontuação para o Tricolor.

Portanto, mais um jogo decisivo na Série C. E, como não é diferente, a torcida do Santa Cruz promete grande apoio na arquibancada e a última parcial já foi acima de 6 mil ingressos vendidos.





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