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Futebol Santa Cruz poderá contar com o retorno do goleiro Thiago Coelho contra o Ypiranga-RS Cristian de Souza também poderá escolher pela permanência de Gabriel Souza, que não sofreu gol contra o Brusque

O Santa Cruz tem a possibilidade de ter novamente o goleiro Thiago Coelho na titularidade. Retornando de suspensão por cartão vermelho recebido contra a Ferroviária, o arqueiro vira opção no próximo sábado (20), contra o Ypiranga-RS, na Arena de Pernambuco.

Quem assumiu a responsabilidade da meta coral após a expulsão do companheiro e também fechou o gol na vitória contra o Brusque foi Gabriel Souza. O jovem atleta de 21 anos foi o titular do Santa da reta final do Pernambucano até a terceira rodada da Série C.

A partir de então, Thiago assumiu a posição e era visto como titular absoluto, principalmente, por conta da experiência e rodagem. Atributos esses que não evitaram a expulsão no começo do jogo contra a Ferroviária, que foi determinante para o empate em 1x1.

Certo é que o Santa Cruz entra na próxima rodada tendo a melhor defesa da competição, sofrendo apenas sete gols em dez partidas. Para continuar com o bom desempenho defensivo, o Tricolor tem todos jogadadores à disposição.

Em suma, agora cabe ao treinador Cristian de Souza decidir sobre a permanência de Gabriel ou o retorno de Thiago.



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