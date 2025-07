A- A+

SAF Santa Cruz precisa apresentar balanço financeiro para avançar com a SAF, diz conselheiro Processo do parecer do Conselho Fiscal deve ser concluído até a próxima quinta-feira (3)

O Conselho Fiscal do Santa Cruz, presidido pelo desembargador Bartolomeu Bueno, adiou a entrega do parecer sobre a SAF coral para quinta-feira (3). A informação foi dada em primeira mão pelo repórter João Victor Amorim e confirmada pela Folha de Pernambuco com o próprio membro do conselho.

O adiamento se deu porque os membros do Conselho Fiscal desejam mais tempo para estudar as documentações da SAF. Outro motivo apresentado é que o Poder Executivo do Santa Cruz precisa apresentar o Balanço Financeiro de 2024, bem como a projeção para 2025.

"A reunião não poderia ser hoje (1º) porque, antes do parecer sobre a SAF, nós temos que ter o parecer das demonstrações financeiras e o balanço de contas do Executivo de 2024, além do planejamento de 2025", explicou o desembargador.

Dessa forma, foi marcada para esta quarta-feira uma reunião do Conselho Fiscal para estabelecer o parecer das contas de 2024, além do balanço e projeção para 2025. Já na quinta-feira (3) os conselheiros voltam a se reunir, mas para concluir o parecer da SAF.

Concessão

Nesta terça-feira (1º) surgiu a informação de que os investidores da SAF poderiam desistir do negócio caso não fosse dada a cessão - para uso e exploração comercial - do Estádio do Arruda para o grupo de investidores pelos próximos 50 anos, podendo ser renovado por mais 50.

Bartolomeu Bueno explicou que há um empecilho legal nessa questão, mas que ainda há espaço para negociação.

Futuros investidores da SAF do Santa Cruz desejam concessão de uso por 50 anos - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

"Tem uma cláusula no contrato sobre a transferência definitiva do estádio para o grupo da SAF, mas isso tem um impedimento legal, que é a Lei da Doação dos Terrenos, de onde foi construído o Arruda. Essa lei diz claramente que ela tem caráter ‘in persona’, ou seja, os terrenos são doados ao Santa Cruz com a finalidade específica da prática esportiva, especialmente o futebol", argumentou.

Ainda assim, o conselheiro defendeu que não se configura como um impedimento para uma concessão de uso do Arruda e se mostra favorável à implementação da SAF.



"Mas não é impedimento para fazermos uma concessão do uso, principalmente para a SAF, desde que respeitando - e no nosso parecer constará isso - os proprietários de cadeiras e camarotes. Então, eles admitem o fato da alteração da lei, já que o Código Civil proíbe que qualquer terceiro contrate. Eles querem 100 anos de concessão, enquanto o parecer nosso é propondo 35 anos de concessão com mais 35 de renovação automática", disse.

Passos

Estabelecido o parecer do Conselho Fiscal, que é meramente opinativo, a proposta será levada e votada pelo Conselho Deliberativo, que não tem poder de veto. A expectativa é que a apreciação da oferta vinculante seja realizada ainda na próxima semana.

Após 45 dias corridos, toda decisão da transformação do Santa Cruz em SAF será definida após a Assembleia Geral dos Sócios (AGE). A proposta da Cobra Coral Participações S.A é gerar R$ 1 bilhão em até 15 anos.







