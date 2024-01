A- A+

Reforços Santa Cruz precisa de reforços para o setor ofensivo, de acordo com técnico Itamar Schülle A Cobra Coral já tem um compromisso oficial no próximo domingo (7) contra o Altos-PI

Com a disputa da seletiva da Pré-Copa do Nordeste se aproximando, o Santa Cruz está encerrando a preparação para o início dos jogos oficiais. Após empatar em 1 a 1 contra o Treze, no último amistoso de 2023, o técnico Itamar Schülle se mostrou satisfeito com o elenco, mas disse que ainda precisa de reforços para o setor ofensivo- principalmente uma reposição ao centroavante Matheus Matias que teve o vínculo encerrado por problemas cardíacos.

"Estou bem contente pelo que estamos construindo juntos. Não posso deixar de ressaltar a excelente condução do Santa Cruz pelo presidente Bruno Rodrigues e toda a diretoria que tem feito um trabalho maravilhoso. Quanto ao elenco, a diretoria sabe que estamos em busca de duas ou três peças que nós precisamos no grupo", iniciou o treinador.

"É necessário repor a saída do Matheus [Matias] e precisamos de mais dois jogadores que vão nos auxiliar no sentido de meio e ataque. A diretoria tem trabalhado em cima desses nomes. Estou contente com os que estão aqui, com a entrega no dia a dia. Não tem adversidades que faça alguém abaixar a cabeça. Está todo mundo trabalhando com muita vontade de fazer as coisas darem certo", completou Itamar.

Uma possível solução para a ausência de Matheus Matias pode ser encontrada dentro de casa. Diante do Treze-PB, o atacante Gabriel Cardoso foi um dos nomes de maior destaque da equipe coral. Além de balançar as redes, o garoto foi importante na criação de jogadas ofensivas.

"Nós tínhamos que dar essa minutagem ao Gabriel Cardoso. Situação de jogo é a melhor coisa que tem. Na minha opinião, é um atleta que foi muito bem naquilo que orientamos ele. Conseguiu segurar a bola e permitir nosso time de chegar a frente. Tivemos outras situações de gol e passou diretamente pelo que ele produziu dentro de campo. Foi muito bem individualmente. É um jogador que tem força, tem os seus recursos técnicos. Está crescendo e evoluindo", disse o técnico tricolor.

O primeiro compromisso do Santa Cruz em 2024 está marcado para o próximo domingo (7), às 19h. O confronto será contra o Altos-PI e é válido pela primeira fase da seletiva da Copa do Nordeste.

