Futebol Pernambucano Santa Cruz tem retrospecto desfavorável em semifinais do Pernambucano desde 2020 Com o mesmo formato há seis temporadas, Tricolor só avançou à final em uma oportunidade

O Santa Cruz apresenta um retrospecto que não é dos melhores na fase de semifinal do Pernambucano. Desde 2020, com o mesmo formato de competição, a Cobra Coral só conseguiu avançar à finalíssima no ano de estreia do modelo, mas a partir desta quarta-feira (11), contra o Náutico, na Arena de Pernambuco, tentará mudar essa sina.

Pelo sexto ano consecutivo - 2020 -, seis equipes avançam aos duelos de mata-mata, em confrontos de segunda fase, semifinal e final. Desde então, o Santa apenas conseguiu vencer a semifinal em 2020, quando empatou contra o próprio Náutico por 0x0 no tempo normal e venceu por 7x6 nas penalidades.

A partir daí, o retrospecto se tornou negativo para o time do Arruda. Em 2021 e 2022, o Timbu deu o troco. Na primeira, vitória por 2x1 para o time Alvirrubro; na segunda eliminatória, o Náutico ganhou por 4x3 nos pênaltis após o placar em zero nos 90 minutos.

Lance da semifinal entre Náutico e Santa Cruz no Pernambucano de 2021 - Foto: Tiago Caldas / CNC

Após ficar ainda na segunda fase do Pernambucano 2023 contra o Petrolina, o Santa também amargou uma sequência de eliminações para outro rival, o Sport. Em 2024, já com jogos de ida e volta, rubro-negros e tricolores empataram em 1x1 e definiram tudo nos pênaltis, com vitória do Leão por 5x3. Já na última edição, a vantagem do Sport foi por 3x0, após jogos na Ilha do Retiro e no Arruda.

Dono da preparação do Santa Cruz na reta final do Pernambucano, o interino Fábio Cortez prevê o melhor para o Tricolor na sequência da competição. “Tenho certeza que estamos fortes e preparados para jogar essa semifinal. Coisas boas virão pela frente, posso garantir para vocês”, garantiu.



Retrospecto do Santa Cruz em semifinais desde 2020:

Santa Cruz 0 (7) x (6) 0 Náutico - 2020

Náutico 2 x 1 Santa Cruz - 2021

Náutico 0 (4) x (3) 0 Santa Cruz - 2022

Sport 1 (5) x (3) 1 Santa Cruz - 2024 *agregado

Sport 3 x 0 Santa Cruz - 2025 *agregado



