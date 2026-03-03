A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz vai em busca de classificação e premiação milionária na Copa do Brasil Confira valores que a Cobra Coral pode receber ao avançar à terceira fase

O Santa Cruz está de olho na premiação da Copa do Brasil, que poderá aliviar os cofres do clube antes da implementação da SAF, que segue prevista para o mês de abril. Enquanto isso não acontece, a Cobra Coral enfrenta o Sousa-PB, nesta quinta-feira (05), às 21h30, na Arena de Pernambuco, em duelo válido pela segunda fase do torneio.

Dado que o Tricolor está inserido no Grupo 3, para clubes da Série C e D, o time do Arruda poderá embolsar mais R$ 950 mil em caso de vitória e classificação à terceira fase. Vale lembrar que, só pela participação, o clube recebeu R$ 830 mil.

Como já foi previamente divulgado pela direção coral, a atual folha salarial do Santa gira um pouco acima de R$ 1 milhão, maior do que a temporada passada, mas o clube já convive com atrasos salariais, confirmados pela direção coral mais de uma vez.

Caso avance, o duelo da terceira fase será diante de CRB ou Porto-BA, que se enfrentam nesta terça-feira (03), às 20h, no Rei Pelé.



Estreias

Para o jogo diante do Sousa, o Santa poderá contar com dois reforços. Já regularizado no BID e confirmado pelo clube, o centroavante Eron é nome praticamente certo para o duelo.

Por outro lado, ainda esperando regularização, o atacante Marquinhos, ex-Maguary, espera situação para ficar à disposição de Claudinei Oliveira, que também comandará o time pela primeira vez.



Ainda que tenha defendido a equipe de Bonito nas duas primeiras fases da competição, o atleta Marquinhos está habilitado a atuar pelo novo clube, conforme prevê o artigo 7 do capítulo 3 do Regulamento Específico da Competição (REC).

