Santa Cruz já somou mais de R$ 1 milhão em premiações na Série D

Caso avance à final, Tricolor receberá mais R$ 250 mil

Estádio do Arruda, do Santa Cruz Estádio do Arruda, do Santa Cruz  - Foto: Rafael Vieira/FPF

Além de conseguir fugir de uma divisão que não é condizente com a sua história, o acesso à Série C do Santa Cruz, no último domingo (07)também traz outro tipo de alívio: o financeiro a curto prazo. 

Ainda sem ter o processo da implementação da SAF totalmente definido, ainda que tenha tudo bem caminhado, as premiações da Série D surgem como mais um alívio para o clube, principalmente por quem deve passar cerca de dois meses sem arrecadação após o fim da competição. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em 2025, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou a premiação em comparação com a do ano anterior. Em termos de valores, foram R$ 58 mil a mais em relação à edição passada só pela participação na fase de grupos. 

Dessa forma, somando todas as premiações até o momento, cada semifinalista soma mais de R$ 1,1 milhão. Caso avance à grande final, o Tricolor somaria mais R$ 250 mil, chegando em um montante de R$ 1,358 milhão, independente do título ou não. 

Premiação dos clubes por rodada
Primeira fase: R$ 458 mil
Segunda fase: R$ 170 mil
Oitavas de final: R$ 170 mil
Quartas de final: R$ 170 mil
Semifinais: R$ 170 mil
Finalistas: R$ 250 mil
Acumulado para os primeiros colocados: R$ 1,358 milhão
 

