SANTA CRUZ Santa Cruz presenteia Gilberto Gil, torcedor ilustre, com camisa do clube Cantor veio ao Recife para participar da abertura do Carnaval deste ano

No Recife, Gilberto Gil recebeu um presente especial: uma camisa do Santa Cruz, dada pelo próprio clube. O cantor, que já se revelou como torcedor da equipe, veio à Capital pernambucana se apresentar na abertura do Carnaval do Recife dessa quinta-feira (8). O momento foi revelado pelo Tricolor, por meio das redes sociais.



A fé tá na Cobra Coral! Na noite de ontem (8), na abertura do Carnaval de Recife, Gilberto Gil, ícone da música popular brasileira, recebeu uma camisa do Time do Povo. Mais uma vez, o Santa Cruz marca presença em todos os ritmos e celebrações da nossa cultura! … pic.twitter.com/j63eaoXfGP — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 9, 2024

Vale lembrar que a torcida de Gil pelo Santa Cruz foi revelada por meio de uma postagem nas suas redes sociais, em 2021. Na publicação, ele declarou ainda que ter afeto por alguns outros clubes, como Bahia, Santos e Cruzeiro.

“Além de torcer pelo Bahia, eu me afeiçoei por Cruzeiro, Grêmio, Fluminense, Santa Cruz e Santos. Mas sou um torcedor discreto. Gosto de ir ao estádio e ficar quietinho, vendo o futebol. E vocês, para qual time torcem?", escreveu o cantor na publicação.



Durante o seu show no Marco Zero, localizado no Bairro do Recife, área central, Gil animou o público com diversas homenagens a músicos brasileiros e a sucessos da sua carreira. Para além disso, ele também chegou a brincar um pouco com o futebol, e chamou as torcidas de Náutico, Sport e Santa Cruz, que responderam ao pedido.

