Futebol Pernambucano Santa Cruz: presidente patrimonial garante Arruda na estreia da Série C Clube trabalha para que a liberação do estádio seja dada no início de abril

O Santa Cruz indicou que utilizaria a Arena de Pernambuco durante 2026; contudo, diante dos problemas de agenda que já aconteceram entre o clube e a gerência do estádio em São Lourenço da Mata, a direção coral busca liberar o Estádio do Arruda para público ainda no início de abril, para a estreia da Série C, conforme afirmou o presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena.

“A gente precisa fazer uma grande corrente [para produzir a reforma no Arruda] e nosso horizonte é que para o primeiro jogo da Série C, o Arruda esteja à disposição do nosso torcedor", afirmou o presidente patrimonial.

Segundo Adriano Lucena, a volta ao Arruda se dará em cinco fases. Para o primeiro momento, a expectativa é que apenas alguns setores estejam liberados para os torcedores e que não sabe precisar a capacidade que será definida pelas autoridades.

"Dividimos esse retorno ao Arruda em cinco fases e essa primeira será feito com as Sociais, Cadeiras, Camarotes e a parte superior da ‘arquibancada do canal", iniciou o dirigente.

"Sobre o número de torcedores no estádio, vai depender muito do Corpo de Bombeiros, mas garanto que vamos fazer todas as intervenções necessárias e a expectativa é que até o dia 5 de abril seja entregue", garantiu o presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz.

O Santa Cruz fará sua estreia no Brasileiro da Série C diante do Itabaiana-SE como mandante. A data ainda não está definida, mas a partida será realizada entre os dias 4 a 6 de abril.



