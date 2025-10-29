A- A+

Futebol Santa Cruz: presidente planeja assinatura de contrato com CEO e executivo ainda nesta semana Harlei Menezes e Pedro Henriques são vistos como prioridades para o planejamento de 2026

O Santa Cruz está bem perto de um desfecho positivo nas negociações com o diretor executivo Harlei Menezes e o CEO Pedro Henriques. Foi assim que garantiu o presidente Bruno Rodrigues, em entrevista ao repórter João Victor Amorim à Rádio Jornal.



Segundo o mandatário coral, o clube tem tudo muito bem encaminhado com os profissionais e o acordo oficial deve ser celebrado ainda esta semana.

Pedro Henriques, atual CEO de transição da SAF do Santa Cruz - Foto: Divulgação/Santa Cruz

"O status dessa questão: eu também sou plenamente de acordo com a permanência deles, demonstraram muita competência. É importante esse trabalho de continuidade, estaremos assinando ainda nessa semana, alguns ajustes estavam sendo feitos entre as partes, mas vamos assinar para confirmar a permanência desses profissionais", disse Bruno Rodrigues.

Mesmo ainda sem contrato firmado e longe das dependências do Arruda, Harlei e Pedro seguem trabalhando diretamente nos bastidores do clube.

Toda negociação e demais movimentos dos profissionais estão em conformidade com os futuros investidores da SAF, que também já se pronunciaram favoráveis pela continuidade.

Harlei Menezes chegou ao Santa Cruz em setembro de 2024 - Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco

À reportagem da Folha de Pernambuco, o executivo Harlei Menezes, citou a recente declaração do presidente e afirmou que a palavra de Bruno Rodrigues vale mais que assinatura do contrato.

Veja também