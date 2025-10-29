Santa Cruz: presidente planeja assinatura de contrato com CEO e executivo ainda nesta semana
Harlei Menezes e Pedro Henriques são vistos como prioridades para o planejamento de 2026
O Santa Cruz está bem perto de um desfecho positivo nas negociações com o diretor executivo Harlei Menezes e o CEO Pedro Henriques. Foi assim que garantiu o presidente Bruno Rodrigues, em entrevista ao repórter João Victor Amorim à Rádio Jornal.
Segundo o mandatário coral, o clube tem tudo muito bem encaminhado com os profissionais e o acordo oficial deve ser celebrado ainda esta semana.
"O status dessa questão: eu também sou plenamente de acordo com a permanência deles, demonstraram muita competência. É importante esse trabalho de continuidade, estaremos assinando ainda nessa semana, alguns ajustes estavam sendo feitos entre as partes, mas vamos assinar para confirmar a permanência desses profissionais", disse Bruno Rodrigues.
Leia também
• Santa Cruz negocia o retorno do atacante Robinho
• Santa Cruz oficializa empréstimo de Thiaguinho para o ABC
• Santa Cruz: executivo nega consulta por Gabriel Poveda, atacante do Vila Nova
Mesmo ainda sem contrato firmado e longe das dependências do Arruda, Harlei e Pedro seguem trabalhando diretamente nos bastidores do clube.
Toda negociação e demais movimentos dos profissionais estão em conformidade com os futuros investidores da SAF, que também já se pronunciaram favoráveis pela continuidade.
À reportagem da Folha de Pernambuco, o executivo Harlei Menezes, citou a recente declaração do presidente e afirmou que a palavra de Bruno Rodrigues vale mais que assinatura do contrato.