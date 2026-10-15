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Reformulação Santa Cruz deve fechar com novo diretor de futebol até o final o de semana, diz presidente Profissional será peça-chave na reformulação elenco

O Santa Cruz está bem próximo de anunciar o novo diretor-executivo de futebol para 2027, foi o que garantiu o presidente Bruno Rodrigues, nesta quinta-feira (15). O cargo ficou em aberto após a sinalização da saída de Alex Brasil depois da conquista do acesso à Série B. O nome mais forte no momento é de Eduardo Freeland, ex-Athletico, Botafogo e Bahia.

"Eu pretendo anunciar até o final de semana. As conversas avançaram bastante, tínhamos alguns nomes em tratativas, mas é algo que está bem avançado e a gente deve assinar dentro em breve o próximo executivo de futebol", disse Bruno Rodrigues em entrevista ao Jogo Aberto Pernambuco.

Esse movimento é dito como fundamental para o planejamento do clube para a próxima temporada. Somente após a contratação do novo diretor de futebol que o clube iniciará a reformulação do elenco para os próximos desafios.

Elenco

“Esse é um movimento importante porque a partir daí a gente vai reconstruir a reformulação do elenco. Como todos sabem, a gente vai fazer uma transformação grande no plantel. É algo natural de um time que agora está uma divisão acima”, contou.



O plantel do Santa Cruz tem quatro titulares da reta final com contrato para a próxima temporada: o goleiro Thiago Coelho, o lateral-direito Thiago Ennes, o meia João Pedro e o atacante Everaldo.

Maior salário do Santa Cruz em 2026, Everaldo possui contrato até o fim do próximo ano - Foto: Paulo Paiva / FPF

Outros nomes importantes da caminhada, como o volante Pedro Favela, os zagueiros Eurico, Matheus Vinícius e Wiliam Alves, além dos atacantes Ronald e Renato estão com os seus vínculos encerrando com o fim da temporada.

Outro ponto importante dessa decisão do executivo também está relacionada com o cargo de treinador, que segundo o presidente, ainda não está definida a permanência de Cristian de Souza. O técnico teve cerca de 60% de aproveitamento no Santa.

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