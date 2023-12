Santa Cruz pretende reunir pela primeira vez todos os jogadores oficializados após folga de Natal

A- A+

O Santa Cruz deve reunir pela primeira vez o pacotão de reforços oficializados nesta terça-feira (26), na reapresentação do elenco coral após a folga do Natal.

Seis jogadores são aguardados para realizar as primeiras atividades com o grupo e a comissão técnica liderada por Itamar Schülle. Fazem parte dessa lista o lateral-esquerdo Juan Tavares, o meia Matheus Melo, e os zagueiros Paulo César e Luis Felipe. Todos foram anunciados no final da última semana.

Além deles, o Santa Cruz espera as chegadas do zagueiro Rafael Pereira e do volante Lucas Siqueira. Eles foram oficializados nos dias 10 e 15 de dezembro, respectivamente, mas ainda não estiveram com os outros jogadores.

Novo reforço

A lista de 18 jogadores já contratados pelo Santa Cruz está muito perto de aumentar. Apenas imbróglios burocráticos com o Juventude separam a Cobra Coral de anunciar oficialmente o goleiro William Assman.

O atleta está na capital pernambucana e participou do último jogo-treino contra o Globo-RN, disputado no último sábado (23), no CT Ninho das Cobras. Ele jogou pelo time 2 no segundo tempo da atividade que terminou 1 a 0 para os tricolores.

Com esses jogadores, Itamar terá todos os contratados para acelerar a preparação visando o início de ano do Santa Cruz em 2024. A Cobra Coral terá o desafio contra o Altos-PI pela Pré-Copa do Nordeste, no dia 7 de janeiro, e tem estreia marcada pelo Estadual contra o Maguary, no dia 10 de janeiro.

