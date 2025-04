Santa Cruz: primo de Marta, Geovany fala sobre conselhos da Rainha durante apresentação oficial

A- A+

O Santa Cruz apresentou, nesta segunda-feira (14), o atacante Geovany, que disputou o Estadual pelo Marcílio Dias-SC. Oriundo de uma linhagem nobre do futebol brasileiro, o jogador revelou a possibilidade da Rainha Marta assistir ao jogo do primo no Arruda.

"Nossa relação é a melhor possível. No início da minha carreira ela ajudou muito, me incentivou e deu muitos conselhos. Ela sempre assiste meus jogos, quando possível. Se um dia ela estiver em Alagoas, onde nós moramos, certamente ela deve vir ao Arruda", contou o novo atacante do Santa Cruz.



Jogador chega ao Arruda se notabilizando pelos lances de velocidade e dribles. Em 12 partidas com a camisa do Marcílio Dias pelo Catarinense, o atacante marcou quatro gols. Segundo o aplicativo Sofascore, Geovany tem uma média de quase quatro dribles certos por jogo, além de quase duas finalizações corretas por partida.

O atleta de 24 anos contou por onde gosta de jogar em campo e suas características. "Gosto de jogar pelas pontas, em ambos lados, mas também gosto de atuar pelo centro do meio-campo", garantiu.

"Estou muito feliz por estar vestindo essa camisa, de um clube gigante do Brasil. Minhas principais características são os drible, o um contra um, e a tentativa de finalizar as jogadas o mais rápido possível", afirmou Geovany.

Série D



Ainda esperando a regularização, Geovany vem trabalhando junto ao elenco há cerca de uma semana. O jogador é um dos cotados a iniciar o confronto diante do Treze, no próximo domingo (20), fora de casa, pela estreia da Série D.

"Estamos trabalhando forte. Cada jogo vai ser uma guerra e um passo para a gente buscar o tão sonhado acesso do Santa Cruz", iniciou

Sobre a concorrência no setor de ataque, o jogador reconheceu a qualidade dos colegas, mas que busca seu lugar no 11 inicial. "A gente busca sempre fazer o melhor. Sei da qualidade do Thiaguinho, do João Diogo e João Pedro, mas nós trabalhamos para evoluir e buscar uma posição na equipe", analisou.

