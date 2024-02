Por "estratégia", Santa Cruz veta jogadores de dar entrevista ao longo da semana

A- A+

Os jogadores do Santa Cruz não poderão concederr entrevista ao longo desta semana. A medida foi anunciada pelo clube em nota, na noite desta segunda-feira (26).

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o presidente da instituição, Bruno Rodrigues. O departamento de comunicação do clube, por sua vez, disse que trata-se de "estratégia".

"A comissão técnica do Santa Cruz, junto com a diretoria do clube, decidiram (sic) que durante esta semana nenhum atleta vai falar com a imprensa, nem mesmo em entrevista coletiva. Agradecemos a compreensão de vocês", traz o clube em nota.

A medida acontece na "véspera" de uma partida decisiva para a Cobra Coral, que enfrentará o Central, às 16h30, do próximo sábado (2), no Estádio do Arruda, no Recife. O duelo é válido pelas quartas de final do Campeonato Pernambuco. Sócios dos planos Coral Torcedor, Bronze, Prata, Ouro e Patrimonial já podem realizar o check-in virtual.

Nesta terça-feira, os jogadores realizarão um treino no Centro de Treinamento Ninho das Cobras, a partir das 8h30. No período da tarde, a partir das 16h, a movimentação acontece no gramado do Arruda.

