Santa Cruz Santa Cruz consegue ampliar carga de ingressos para tricolores contra Altos Cobra Coral fez parceria com clube piauiense e espera contar com 40 mil torcedores na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz promete transformar a Arena de Pernambuco em um verdadeiro caldeirão tricolor na próxima segunda-feira, às 20h30, quando encara o Altos-PI pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D.

Segundo apuração da Folha de Pernambuco, o clube chegou a um acordo para realocar os torcedores piauienses dos setores destinados aos visitantes para camarotes. Assim, o espaço liberado no anel superior da Arena ficaria à disposição da torcida coral, aumentando a carga para 40 mil ingressos.

O Santa já havia vendido mais de 25 mil entradas de forma antecipada até a tarde desta quinta-feira (14).

Com capacidade máxima para 45.500 pessoas, o estádio não terá todos os assentos liberados por questões de segurança e logística. Ainda assim, a expectativa é repetir ou até superar o recorde de público tricolor na Arena, registrado recentemente, quando 35.882 torcedores empurraram o time e garantiram renda superior a R$ 1 milhão, algo que não acontecia havia três anos.

