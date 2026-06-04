Santa Cruz projeta retornos de William Alves e Quirino contra o Brusque

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O Santa Cruz pretende utilizar os 13 dias de treinamento para recuperar as condições físicas do elenco e deixar o zagueiro William Alves e o centroavante Quirino, atualmente lesionados, aptos para jogar no retorno do time a campo, no jogo contra o Brusque, no dia 14 de junho, fora de casa.

O preparador físico do Santa Cruz, Diego Inácio, comentou sobre o trabalho que será realizado durante o período e a expectativa do departamento para o jogo. William Alves e Quirino foram desfalques no empate contra a Ferroviária.

“Essa parada de 13 dias que nós vamos ter sem jogos vai ser muito importante para a gente equilibrar as cargas de trabalho, implementar mais as questões táticas e técnicas do professor Cristian [de Souza]; Estamos com alguns atletas que tiveram pequenos problemas clínicos, que são os casos do William Alves e o caso do Quirino, que estão num período final de transição, então a gente já vai conseguir colocá-los em condição para o próximo jogo”, garantiu o preparador físico.

A carga de trabalho será pensada para ter todo o elenco à disposição no confronto diante do Brusque, partida que ‘iniciará’ a reta final da primeira fase da Série C.

“A gente vai trabalhar com muita sabedoria, fazer os ajustes que precisam com relação à parte física, fazer o controle das cargas de trabalho e deixar os atletas o mais mais apto possível para esse próximo jogo contra o Brusque”, garantiu Diego Inácio, profissional que está no clube desde 2025.



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