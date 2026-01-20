A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz anuncia promoção de ingressos para clássico contra o Náutico Todos os ingressão estarão com preço de meia-entrada até a próxima quinta-feira (22)

O Santa Cruz já está de olho no Clássico das Emoções, do próximo domingo (25), às 18h, na Arena de Pernambuco. O duelo contra o Náutico será o primeiro clássico que o Tricolor terá no ano.

A promoção estará válida até a próxima quinta-feira (22), em que todos os setores do estádio estarão com preço de meia entrada.

Para os sócios do Santa Cruz, o check-in começou ainda às 14h desta terça-feira (20). A venda para o público geral começa às 21h.

Vale ressaltar que o confronto não contará com a presença da torcida alvirrubra. Por decisão da Federação Pernambucana de Futebol, os demais clássicos da primeira fase serão com torcida única.

