Ter, 20 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça20/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Pernambucano

Santa Cruz anuncia promoção de ingressos para clássico contra o Náutico

Todos os ingressão estarão com preço de meia-entrada até a próxima quinta-feira (22)

Reportar Erro
Santa Cruz recebe o Náutico, no próximo domingo (25), na Arena de PernambucoSanta Cruz recebe o Náutico, no próximo domingo (25), na Arena de Pernambuco - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O Santa Cruz já está de olho no Clássico das Emoções, do próximo domingo (25), às 18h, na Arena de Pernambuco. O duelo contra o Náutico será o primeiro clássico que o Tricolor terá no ano. 

A promoção estará válida até a próxima quinta-feira (22), em que todos os setores do estádio estarão com preço de meia entrada. 

Leia também

• Hemope recebe mascotes do Náutico e do Santa Cruz para conscientização sobre doação de sangue

• Santa Cruz: William Alves tem lesão no joelho detectada e fica longe dos gramados

• Santa Cruz: mesmo pedindo descanso e tempo de trabalho, Marcelo Cabo passa a ser questionado

Para os sócios do Santa Cruz, o check-in começou ainda às 14h desta terça-feira (20). A venda para o público geral começa às 21h. 

Vale ressaltar que o confronto não contará com a presença da torcida alvirrubra. Por decisão da Federação Pernambucana de Futebol, os demais clássicos da primeira fase serão com torcida única. 

Valores

Os valores serão inseridos na matéria a partir que o ingressos forem comercializados, às 21h, desta terça-feira. 

Norte/Sul: 
Oeste Premium: 
Leste Inferior: 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter