Futebol

Santa Cruz promove mudanças na comissão técnica

Júnior Matos é o novo auxiliar de preparação de goleiros e Diego Inácio o novo preparador físico

Estádio do Arruda, do Santa Cruz Estádio do Arruda, do Santa Cruz  - Foto: Rafael Vieira/FPF

O Santa Cruz promoveu, nesta segunda-feira (15), algumas mudanças nos componentes da comissão técnica. Primeiramente, o Tricolor divulgou as saídas do preparador físico Gustavo Araújo e do auxiliar de preparação de goleiros Wellison Lima. 

Em seguida, revelou que Júnior Matos é o novo auxiliar de preparação de goleiros e que Diego Inácio assume a preparação física do elenco. 

Recentemente, Cleber Queiroga também foi nomeado como o novo Fisiologista e Coordenador de Saúde e Performance do Santa Cruz.  

A Cobra Coral está há quase três semanas dentro do período de pré-temporada. No próximo dia 23 de dezembro, o time de Marcelo Cabo recebe o segundo jogo-treino da etapa de preparação, quando enfrenta o xará Santa Cruz-RN. 

