Santa Cruz protocola ofícios cobrando medidas contra erros e pede afastamento de árbitros

Se sentindo prejudicado nas duas últimas partidas do Campeonato Pernambucano - contra Náutico e Porto -, o Santa Cruz abriu, nesta sexta-feira (02), dois ofícios junto à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e à Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco (CEAF/PE). O Tricolor cobra que medidas sejam tomadas e que os árbitros envolvidos sejam afastados; confira a nota.

"Em decorrência dos erros em lances capitais nas últimas partidas disputadas pelo Santa Cruz no Campeonato Pernambucano de 2024, a direção do Clube protocolou dois ofícios junto à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e à Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco (CEAF/PE) cobrando medidas firmes para impedir que tais falhas sigam a prejudicar a imagem e a competitividade da competição. Além de propor melhorias na formação do quadro de arbitragem, o Clube pediu - preventivamente - o afastamento dos envolvidos em tais erros das partidas envolvendo o Santa Cruz Futebol Clube. A direção se reunirá tanto com a FPF quanto a CEAF/PE para discutir os ocorridos e se colocar à disposição para trabalhar pela melhoria do futebol no Estado de Pernambuco".