A- A+

Santa Cruz Santa Cruz: de olho no próximo jogo, Marcelo Cabo garante mudanças no time contra o América-RN Dentre as mudanças, o treinador prometeu uma equipe parecida com a utilizada na vitória de goleada contra o Horizonte-CE, na segunda rodada

O empate fora de casa em 0 a 0 contra o Santa Cruz-RN, neste sábado (3), não desanimou Marcelo Cabo, treinador do Tricolor pernambucano, para a sequência da Série D.

O comandante da Cobra Coral, no entanto, garantiu que o time terá mudanças para o próximo compromisso diante do América-RN, no jogo que será realizado no Arruda, na próxima sexta-feira (9).

“O próximo jogo é uma outra história, uma outra circunstância. Vamos jogar em casa e vocês [torcedores] podem ter certeza que vão ter uma equipe muito parecida da que foi contra o Horizonte. Eu estudo para isso, para analisar a plataforma de jogo, para analisar adversário, circunstância, campo, tudo isso. A próxima sexta-feira é outro jogo”, comentou.

Dentre as alterações, a equipe deverá voltar ao esquema 4-3-3, utilizado no confronto contra o Horizonte-CE, em que o Santa Cruz saiu vitorioso da partida por 4 a 0. No jogo contra o Santa Cruz de Natal, o time alternou variações táticas do 5-3-2 e 3-5-2.

Além da formação tática, Cabo também comentou que a forma de jogar da equipe deverá ser diferente da que foi praticada contra o Santa Cruz de Natal.

“Isso aqui [jogo contra o Santa Cruz de Natal] a gente não pode dizer que foi jogo de futebol. Isso aqui foi jogo de duelo. É um jogo que você vai duelando o tempo todo, bola aérea, primeira e segunda bola. Aquilo que eu penso de futebol, que eu gosto de praticar nas minhas equipes, é aquilo que vocês viram no último domingo [contra o Horizonte]. Então, com certeza, a próxima sexta será uma nova página”, afirmou.

Próximo adversário

O América-RN é considerado o principal oponente do Santa Cruz no grupo A3. No momento, a equipe é vice-líder do grupo com quatro pontos, três atrás do Tricolor do Arruda.

O Dragão, aliás, joga neste domingo (4), às 16h, contra o Central, no Lacerdão, em Caruaru. Em caso de vitória com dois gols de diferença, os potiguares assumem a liderança do grupo.



Veja também