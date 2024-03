Santa Cruz quer manter pelo menos 10 jogadores para Série D de 2025; entenda

A- A+

O Santa Cruz espera poder manter ao menos 10 jogadores do atual elenco, eliminado do Campeonato Pernambuco pelo Sport neste sábado (16), até a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025.

A informação foi trazida pelo gerente de futebol do clube, Francisco Sales. Ele conversou com exclusividade com a reportagem da Folha de Pernambuco nesta noite, após a derrota, para explicar como deve acontecer na prática a ideia.

“A ideia é parar e ver quais são os atletas, pelo menos uns dez, que é um número razoável, para que possa começar o trabalho e já dar o ‘start’ com esses atletas que, provavelmente, têm mercado. Daria para fazer o contrato até o final da Série D de 2025 e no segundo semestre deste ano, emprestar eles. Ele faz o 2024 em outro time e retorna para cá em 2025”, diz.

Questionado sobre quais seriam os nomes das peças que podem fazer parte dessa manobra, ele apontou a necessidade de reuniões com a diretoria.

“Vamos aguardar as próximas reuniões com o presidente, mas na nossa avaliação são atletas que têm potencial e condição”, conclui.

