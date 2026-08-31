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Futebol Santa Cruz quer presença de duas torcidas em jogo contra o Botafogo-PB; MPPB sugere torcida única Tricolor enviou ofício à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) solicitando liberação de ambas as torcidas. Documento foi encaminhado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Antes mesmo das equipes entrarem em campo pela abertura do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Santa Cruz e Botafogo-PB já começou agitado nos bastidores. O Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público da Paraíba (Nudetor/MPPB) recomendou, nesta segunda-feira (31), que os confrontos de ida e volta de paraibanos e pernambucanos sejam com torcida única. O Tricolor, por outro lado, encaminhou ofício para a Federação Pernambucana de Futebol (CBF) reforçando que deseja que os embates tenham torcedores de ambos os lados. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho.

Pedidos

O Nudetor encaminhou o pedido à Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB), que repassou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Mesmo cenário que ocorreu com a solicitação do Santa Cruz, também enviada para a entidade máxima do futebol nacional.

No caso dos paraibanos, foi dito que houve um consenso unânime com a Polícia Militar da Paraíba (PMPB) e demais órgãos de segurança pública, ressaltando que, apesar do “robusto esquema de segurança planejado, faz-se necessária a adoção de medidas preventivas complementares”. O órgão leva em consideração também os registros de confrontos entre torcedores que aconteceram no entorno do Almeidão no último embate entre as equipes, pela primeira fase da Série C, empatado em 2x2.

No estádio, mais confusão, com a polícia entrando em conflito com torcedores corais, além de problemas na chegada da delegação dos pernambucanos, por conta da presença de torcedores do Belo que pretendiam atirar objetos no ônibus. Vale lembrar que algumas torcidas organizadas de Botafogo-PB e Santa Cruz já estavam proibidos de acompanhar o jogo justamente por conta de brigas em duelos anteriores.

No lado do Santa, a defesa é de que “as medidas de segurança devem buscar, prioritariamente, garantir a convivência das duas torcidas, e não simplesmente impedir a presença do torcedor visitante”.



Jogos

O jogo de ida entre Santa Cruz e Botafogo-PB será dia 6 de setembro, na Arena de Pernambuco. A volta acontecerá dia 10 de outubro, no Almeidão. Uma definição sobre a presença ou não das duas torcidas nos jogos deve ocorrer até quarta-feira (2).

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