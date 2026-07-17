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futebol Santa Cruz: Quirino pede rescisão e cobra mais de R$ 1 milhão Atleta entrou na Justiça do Trabalho alegando vencimentos em aberto, mas atuou em dois jogos desde então

O Santa Cruz tem mais um problema para gerir. No último dia 4 de julho, o atacante Quirino entrou com uma ação trabalhista contra o clube pedindo rescisão indireta de contrato e um valor de R$ 1.149.752,61, referente a salários, FGTS e demais obrigações contratuais. A informação foi dada inicialmente pelo Podcast Beberibe 1285.

O atleta cobra o salário do mês de maio, três meses de imagem, de auxílio-moradia e a regularização dos depósitos de FGTS, que não teria sido depositado durante todo o período que o contrato foi cumprido.

No mesmo dia em que o pedido foi protocolado na justiça, Quirino participou da vitória do Santa Cruz por 1x0 diante do Ituano e também contribuiu com um gol no triunfo por 2x1 contra o Barra, no último dia 12 de julho.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o departamento de comunicação do Santa Cruz e foi informada que na próxima segunda-feira (20) será realizada uma coletiva para tratar do assunto.



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