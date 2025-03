A- A+

Tricolor Santa Cruz: Rafinha tem rescisão publicada no BID Meia teve apenas cinco partidas com a camisa tricolor

O Santa Cruz pode estar iniciando o processo de reformulação para a Série D. Nesta terça-feira (18), foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), a rescisão contratual do meia Rafinha, que chegou como uma das principais contratações do clube no ano, mas que não rendeu o esperado em campo.

Rescisão contratual de Rafinha com o Santa Cruz foi publicada nesta terça-feira (18) - Reprodução

Meia de 33 anos, Rafinha chegou ao Arruda após seis temporadas no futebol boliviano, onde atuou com a camisa do Blooming, equipe da cidade de Santa Cruz de la Sierra. O acerto entre o jogador e clube pernambucano foi feito no final do ano passado, porém, apesar de três meses já no clube, a condição física do jogador seguiu sendo criticada.

Na passagem pela Cobra Coral, Rafinha entrou em campo em apenas cinco oportunidades, somando apenas 150 minutos. O jogador foi titular apenas em uma partida, no confronto de volta da semifinal do Pernambucano, passou os 90 minutos em campo, mas não conseguiu ajudar a reverter o resultado.

Apenas a eliminação no Pernambucano, o Santa Cruz volta aos trabalhos nesta quarta-feira (19). O Tricolor terá um pouco menos de um mês para se preparar para o início da Série D, competição considerada como a mais importante do ano. O Tricolor inicia a disputa entre os dias 12 e 13 de abril, contra o Treze, em Campina Grande.

