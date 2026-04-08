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Futebol Pernambucano Santa realiza agendamento de vistoria da Defesa Civil no Arruda; entenda outros passos da liberação Clube também segue trabalhando para agilizar as vistorias dos Bombeiros e Polícia Militar

O Santa Cruz marcou junto à Defesa Civil uma vistoria ao estádio do Arruda para o início da próxima semana. O clube busca a liberação para o próximo jogo do Tricolor como mandante, que será diante do Amazonas, no próximo dia 26 de abril.

Além da vistoria e liberação da Defesa Civil, o Santa precisará da autorização do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e da Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE).

Com os Bombeiros, primeiro o Santa Cruz precisará apresentar o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) previamente aprovado. O processo de vistoria, conforme o CBMPE, "somente é realizada após a análise e validação integral da documentação exigida, conforme previsto na legislação vigente", afirmou a corporação em nota.

Com todo o processo com os Bombeiros concluído e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em mãos, chega a vez da Polícia Militar de Pernambuco, que realizará a última avaliação, podendo atestar que o local tem segurança suficiente para receber o público. De maneira prática, nada impede que a PM-PE faça sua vistoria no mesmo dia da CBMPE, o que poderia acelerar o processo de liberação do estádio.

Por sua vez, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) reforça que a realização de eventos esportivos com público depende do cumprimento integral das exigências legais e técnicas.

Processo

A Comissão Patrimonial do Santa Cruz, poder interno que toma conta do processo de manutenção e reestruturação da parte de estrutura do clube, pretende fazer a liberação do estádio por partes. Nesta primeira, em que o clube desejar abrir os setores das sociais, cadeiras, camarotes e arquibancada superior do lado do Canal do Arruda, a expectativa do clube segue em poder contar com cerca de 15 mil torcedores.

A última vez que o Santa Cruz jogou podendo contar com público presente no Arruda foi no dia 13 de julho de 2025, em partida contra o Santa Cruz-RN, pela Série D. O duelo acabou empatado em 1x1. Na ocasião, em um dia também de muitas chuvas, a torcida que esteve presente pôde ver parte do concreto da arquibancada superior cair. Desde então, o clube passou a mandar seus jogos na Arena de Pernambuco.

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