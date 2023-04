A- A+

SANTA CRUZ Santa Cruz realizou mais um jogo-treino visando estreia na série D, dessa vez com um time amador Michael destacou a diferença de intensidade do clube Coral nessa inter-temporada, depois da chegada de Felipe Conceição

Neste sábado (29), o Santa Cruz realizou mais um jogo-treino visando a preparação para a estréia no Campeonato Brasileiro da série D, que acontece no dia 08/05, contra o Iguatu, no Arruda, às 20h. Dessa vez o clube tricolor enfrentou um time amador da capital pernambucana, o Mancha Verde da Mustardinha, bairro localizado na Zona Norte do Recife. A movimentação teve dois tempos de 35 minutos cada, e o placar final foi de dois tentos a zero para a equipe Coral.

O time titular, que atuou neste jogo-treino, foi: Michael; Jadson, Ítalo Melo, Guedes e Marcus Vinícius; Pingo, Fabrício e Nadson; Lucas Silva (Renatinho), Chiquinho (Marcelinho) e Emerson Galego. Os gols foram marcados por Nadson e Marcus Vinícius.

De acordo com a assessoria do clube coral, três jogadores estão no departamento médico e não participaram da atividade, na manhã desta sábado (29). Foram eles: Pipico, com uma entorse no tornozelo direito, foi poupado; Anderson Paulista teve evolução clínica e não foi constatada lesão na perna direita após pancada contra o Botafogo-PB. Expectativa de volta aos treinos na segunda-feira (01); e Daniel Pereira, que está com um incômodo no músculo posterior da coxa direita e também foi preservado. Será submetido a exame de imagem.

O goleiro Michael, concedeu entrevista coletiva logo após o jogo-treino, e destacou o tempo de preparo do time e as movimentações nessa inter-temporada.

"A gente tem ficado feliz com o andamento da equipe, estamos conseguindo adquirir um padrão de jogo, que é o que o Felipe tanto pede. Nós conseguimos manter o nosso padrão nesses amistoso [contra Botafogo-PB, e o Mancha Verde], automatizar alguns movimentos, e é isso que o Felipe quer que a gente faça" destacou o arqueiro tricolor.

Ao falar sobre o período de transição de um técnico para outro, com a saída de Ranielle Ribeiro e a chegada de Felipe Conceição, Michael foi imponente e destacou a diferença de intensidade do time no momento, em comparação ao primeiro trimestre, antes da chegada de Felipe.

"Sem dúvidas [há diferença na intensidade]. Se pegar os dados do time de linha, vamos ver o quanto que eles estão correndo. E não é o correr por correr, é uma intensidade padronizada, onde cada um sabe o movimento e posicionamento que tem que fazer, tudo muito organizado. Tenho visto uma diferença muito grande, e ainda temos mais uma semana para colocar essa intensidade ainda mais forte e solidificar esse padrão de jogo"

O Santa Cruz estréia na série D no dia 08/05, contra o Iguatu, no Arruda, às 20h.

